    Армия
    • 06 января, 2026
    • 17:31
    Турецкий генерал: Совместные учения стран ОТГ станут сигналом единства перед угрозами

    Если инициатива президента Азербайджана Ильхама Алиева о проведении совместных военных учений стран-членов Организации тюркских государств (ОТГ) будет реализована, это станет важным сигналом миру о единстве в противостоянии современным угрозам.

    Об этом в комментарии Report заявил бывший военный атташе Турции в Азербайджане, бригадный генерал в отставке Юджель Карауз.

    По его словам, совместные военные учения способны оказать серьезное влияние не только на тактическом, но и на стратегическом, политическом и геополитическом уровнях.

    "Совместные маневры повысят слаженность командования и управления, а также помогут развить интегрированное взаимодействие сухопутных, воздушных, морских сил и подразделений специального назначения. Это существенно сократит время реагирования, особенно в условиях региональных кризисов или ситуаций, требующих коллективного ответа", - отметил Карауз.

    Он подчеркнул, что опыт азербайджанской армий в Карабахской войне, а также турецкой армии в операциях в Сирии и Ираке, в сфере гибридных угроз и использовании БПЛА может быть полезным для других стран-членов организации.

    "Даже без модели НАТО такие учения способны сформировать региональный "зонт безопасности", - добавил он.

    По мнению Юджеля Карауза, проведение совместных маневров повысит уровень боеготовности, укрепит обороноспособность государств-членов ОТГ и позволит тюркскому миру заявить о себе как о значимом региональном игроке в сфере безопасности.

