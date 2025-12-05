Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilir
- 05 dekabr, 2025
Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilir.
"Report"xəbər verir ki, "İctimai etimadın formalaşdırılmasında medianın rolu və informasiya təhlükəsizliyi" mövzusuna həsr edilmiş forumda Azərbaycan və Gürcüstanın media nümayəndələri iştirak edirlər.
Forum çərçivəsində "İnformasiya təhlükəsizliyinin təmini məqsədilə media ekosisteminin gücləndirilməsi" və "Jurnalistlərin peşəkarlığının və cəmiyyətin media savadlılığının artırılmasında birgə əməkdaşlıq" mövzularına həsr edilmiş panel sessiyalar nəzərdə tutulur.
