    Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilir

    Media
    • 05 dekabr, 2025
    • 10:27
    "Report"xəbər verir ki, "İctimai etimadın formalaşdırılmasında medianın rolu və informasiya təhlükəsizliyi" mövzusuna həsr edilmiş forumda Azərbaycan və Gürcüstanın media nümayəndələri iştirak edirlər.

    Forum çərçivəsində "İnformasiya təhlükəsizliyinin təmini məqsədilə media ekosisteminin gücləndirilməsi" və "Jurnalistlərin peşəkarlığının və cəmiyyətin media savadlılığının artırılmasında birgə əməkdaşlıq" mövzularına həsr edilmiş panel sessiyalar nəzərdə tutulur.

    Media Forumu Gürcüstan media Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu
    Foto
    В Баку проходит Азербайджано-грузинский медиафорум

