İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat İranda etirazlar

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" XII turu qələbə ilə başa vurub

    Komanda
    • 09 yanvar, 2026
    • 21:52
    Azərbaycan Basketbol Liqası: Naxçıvan XII turu qələbə ilə başa vurub

    Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir qarşılaşma baş tutub.

    "Report" xəbər verir ki, B qrupunda "Naxçıvan" "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib.

    "Sərhədçi" İdman Mərkəzində keçirilən oyun naxçıvanlıların 97:81 hesablı qələbəsi ilə bitib.

    Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən görüşlərində "Ordu" "Quba"nı (116:111), "Lənkəran" isə "Sərhədçi"ni (72:69) üstələyib. XII tura yanvarın 11-də yekun vurulacaq.

    Basketbol Liqası Naxçıvan "Sumqayıt" klubu

    Son xəbərlər

    22:27

    "Avropa üçlüyü"nün liderləri İrandakı vəziyyəti müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    22:14

    Aİ ölkələri MERCOSUR ilə azad ticarət sazişinin imzalanmasına səs verib

    Digər ölkələr
    22:05
    Foto

    Tbilisidə "Kidobani" ticarət mərkəzində baş verən yanğın söndürülüb - YENİLƏNİB

    Region
    22:01

    Dyökereş Premyer Liqada 16 saatdan çoxdur, açıq oyunda qol vura bilmir

    Futbol
    22:01

    Düjarrik: BMT İranda baş verən hadisələri yaxından izləyir

    Region
    21:56

    İran və Ermənistan rəsmiləri "Tramp marşrutu"nu müzakirə ediblər

    Region
    21:52

    Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" XII turu qələbə ilə başa vurub

    Komanda
    21:47

    Rza Pəhləvi Trampı İrandakı vəziyyətə müdaxilə etməyə hazır olmağa çağırıb

    Region
    21:38

    Gədəbəydə qəza olub, ölən və yaralanan var

    Hadisə
    Bütün Xəbər Lenti