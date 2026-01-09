Azərbaycan Basketbol Liqası: "Naxçıvan" XII turu qələbə ilə başa vurub
- 09 yanvar, 2026
- 21:52
Azərbaycan Basketbol Liqasının XII turunda daha bir qarşılaşma baş tutub.
"Report" xəbər verir ki, B qrupunda "Naxçıvan" "Sumqayıt"la üz-üzə gəlib.
"Sərhədçi" İdman Mərkəzində keçirilən oyun naxçıvanlıların 97:81 hesablı qələbəsi ilə bitib.
Qeyd edək ki, turun ötən gün keçirilən görüşlərində "Ordu" "Quba"nı (116:111), "Lənkəran" isə "Sərhədçi"ni (72:69) üstələyib. XII tura yanvarın 11-də yekun vurulacaq.
