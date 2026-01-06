Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    В декабре AzStateNet предотвратил на 74% меньше вредоносных переходов

    ИКТ
    • 06 января, 2026
    • 17:00
    В декабре AzStateNet предотвратил на 74% меньше вредоносных переходов

    В 2025 году в сети AzStateNet в Азербайджане было заблокировано более 449 млн вредоносных интернет-ссылок, что значительно меньше показателя предыдущего года.

    Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбу специальной связи и информационной безопасности, всего было заблокировано 449 млн 385 тыс. вредоносных переходов, что на 45% меньше, чем в 2024 году.

    Отмечается, что только в декабре было предотвращено 19,17 млн вредоносных переходов, что на 74% ниже показателя за аналогичный месяц годом ранее.

    В течение года с использованием централизованной антивирусной системы, установленной у конечных пользователей, было заблокировано 26 млн 525 тыс. 400 вредоносных файлов, что в шесть раз больше, чем в 2024 году. Вместе с тем с помощью системы защиты Sandbox было заблокировано 96 794 зараженных электронных документа, что на 50% меньше в годовом сравнении.

    сеть AzStateNet кибербезопасность Азербайджан интернет-угрозы sandbox
    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı dekabrda 74 % azalıb

    Последние новости

    17:33

    В Азербайджанском инвестиционном холдинге сменился пресс-секретарь

    Финансы
    17:31

    Турецкий генерал: Совместные учения стран ОТГ станут сигналом единства перед угрозами

    Армия
    17:25

    ЦБА назначил временного администратора "Atasığorta"

    Финансы
    17:21

    В Азербайджане число предоставленных госучреждениям новых доменов выросло почти на 2%

    ИКТ
    17:20

    Счетная палата выявила аналитические пробелы в проекте бюджета Нахчывана на 2026 год

    Финансы
    17:09

    В Кыргызстане из-за суицида солдата задержан его сослуживец

    В регионе
    17:05

    Азербайджан вошел в ТОП-5 стран по интернет-услугам

    ИКТ
    17:00

    В декабре AzStateNet предотвратил на 74% меньше вредоносных переходов

    ИКТ
    16:52

    ЕС не признает Родригес легитимным лидером Венесуэлы, но готов с ней взаимодействовать

    Другие страны
    Лента новостей