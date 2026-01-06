В декабре AzStateNet предотвратил на 74% меньше вредоносных переходов

В 2025 году в сети AzStateNet в Азербайджане было заблокировано более 449 млн вредоносных интернет-ссылок, что значительно меньше показателя предыдущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Госслужбу специальной связи и информационной безопасности, всего было заблокировано 449 млн 385 тыс. вредоносных переходов, что на 45% меньше, чем в 2024 году.

Отмечается, что только в декабре было предотвращено 19,17 млн вредоносных переходов, что на 74% ниже показателя за аналогичный месяц годом ранее.

В течение года с использованием централизованной антивирусной системы, установленной у конечных пользователей, было заблокировано 26 млн 525 тыс. 400 вредоносных файлов, что в шесть раз больше, чем в 2024 году. Вместе с тем с помощью системы защиты Sandbox было заблокировано 96 794 зараженных электронных документа, что на 50% меньше в годовом сравнении.