    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı dekabrda 74 % azalıb

    İKT
    • 06 yanvar, 2026
    • 16:45
    Azərbaycanda bloklanan zərərli keçidlərin sayı dekabrda 74 % azalıb

    2025-ci ildə "AzStateNet" şəbəkəsi üzrə 449 milyon 385 min zərərli keçid bloklanıb.

    "Report"un Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidmətinin məlumatları əsasında apardığı hesablamalara əsasən, bu, 2024-cü illə müqayisədə 45 % azdır.

    Təkcə dekabrda 19,17 milyon zərərli keçid bloklanıb ki, bu da 1 il əvvələ nisbətən 74 % azdır.

    2025-ci ildə son istifadəçilərdə quraşdırılan mərkəzi antivirus sistemi vasitəsilə 26 milyon 525 min 400, "Sandbox" mühafizə sistemi vasitəsilə isə 96 min 794 zərərverici tərkibli elektron sənəd blok edilib. Bu, illik müqayisədə müvafiq olaraq 6 dəfə çox və 50 % azdır.

    2024-cü ildə "AzStateNet" şəbəkəsi üzrə 814,37 milyon zərərli keçid, son istifadəçilərdə quraşdırılan mərkəzi antivirus sistemi vasitəsilə 4 milyon 480 min 400, "Sandbox" mühafizə sistemi vasitəsilə isə 195 min 82 zərərverici tərkibli elektron sənəd bloklanıb.

    Xüsusi Rabitə və İnformasiya Təhlükəsizliyi Dövlət Xidməti zərərli keçid
    В декабре AzStateNet предотвратил на 74% меньше вредоносных переходов

