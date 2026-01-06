В Кыргызстане из-за суицида солдата задержан его сослуживец

По подозрению в доведении до самоубийства солдата в Джалал-Абадской области Кыргызстане задержан его сослуживец.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Военной прокуратуре.

"19-летний подозреваемый заключен в изолятор временного содержания (ИВС) города Манаса, завтра будет определена мера пресечения. Оба они служили в частях Государственной службы исполнения наказаний", - сказано в сообщении.

Военнослужащий покончил с собой накануне, находясь на посту в исправительном учреждении № 10.

Ведется следствие, назначены все необходимые экспертизы. Также устанавливаются другие причастные к преступлению.