В Кыргызстане из-за суицида солдата задержан его сослуживец
В регионе
- 06 января, 2026
- 17:09
По подозрению в доведении до самоубийства солдата в Джалал-Абадской области Кыргызстане задержан его сослуживец.
Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщили в Военной прокуратуре.
"19-летний подозреваемый заключен в изолятор временного содержания (ИВС) города Манаса, завтра будет определена мера пресечения. Оба они служили в частях Государственной службы исполнения наказаний", - сказано в сообщении.
Военнослужащий покончил с собой накануне, находясь на посту в исправительном учреждении № 10.
Ведется следствие, назначены все необходимые экспертизы. Также устанавливаются другие причастные к преступлению.
