ЦБА назначил временного администратора "Atasığorta"
Финансы
- 06 января, 2026
- 17:25
Центробанк Азербайджана назначил временного администратора в страховой компании "Atasığorta", в отношении которой в декабре 2025 года были введены ограничения на продажу страховых продуктов.
Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, временный администратор назначен в рамках надзорных мер с целью определения и обеспечения финансовой устойчивости компании, а также для реализации предусмотренных законодательством функций и полномочий временного управления.
Отмечается, что с сегодняшнего дня полномочия органов управления страховщика приостановлены и переданы временному администратору. Принятые меры направлены на защиту прав застрахованных лиц и кредиторов страховой компании "Atasığorta".
Последние новости
17:54
Валютные резервы Грузии превысили $6 млрдБизнес
17:52
Объявлена сумма необеспеченных банковских кредитов ASCOФинансы
17:52
В Азербайджане увеличилось число информресурсов с уязвимостями в системе безопасностиИКТ
17:45
Счетная палата оценила прогноз таможенных сборов в Нахчыване в 2026 году как осторожныйФинансы
17:38
Число пострадавших из-за землетрясения в Японии возросло до девяти - ОБНОВЛЕНОДругие страны
17:36
В частных школах YÜCE в Анкаре январь посвящен АзербайджануВнешняя политика
17:33
В Азербайджанском инвестиционном холдинге сменился пресс-секретарьФинансы
17:31
Турецкий генерал: Совместные учения стран ОТГ станут сигналом единства перед угрозамиАрмия
17:25