ЦБА назначил временного администратора "Atasığorta"

Центробанк Азербайджана назначил временного администратора в страховой компании "Atasığorta", в отношении которой в декабре 2025 года были введены ограничения на продажу страховых продуктов.

Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, временный администратор назначен в рамках надзорных мер с целью определения и обеспечения финансовой устойчивости компании, а также для реализации предусмотренных законодательством функций и полномочий временного управления.

Отмечается, что с сегодняшнего дня полномочия органов управления страховщика приостановлены и переданы временному администратору. Принятые меры направлены на защиту прав застрахованных лиц и кредиторов страховой компании "Atasığorta".