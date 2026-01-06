Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    ЦБА назначил временного администратора "Atasığorta"

    Финансы
    • 06 января, 2026
    • 17:25
    ЦБА назначил временного администратора Atasığorta

    Центробанк Азербайджана назначил временного администратора в страховой компании "Atasığorta", в отношении которой в декабре 2025 года были введены ограничения на продажу страховых продуктов.

    Как сообщает Report со ссылкой на ЦБА, временный администратор назначен в рамках надзорных мер с целью определения и обеспечения финансовой устойчивости компании, а также для реализации предусмотренных законодательством функций и полномочий временного управления.

    Отмечается, что с сегодняшнего дня полномочия органов управления страховщика приостановлены и переданы временному администратору. Принятые меры направлены на защиту прав застрахованных лиц и кредиторов страховой компании "Atasığorta".

    "Atasığorta"ya müvəqqəti inzibatçı təyin olunub

