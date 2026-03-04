Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    В Европе предложили создать собственную соцсеть

    04 марта, 2026
    В Европе предложили создать собственную соцсеть

    Европейская комиссия зарегистрировала гражданскую инициативу, призывающую к созданию общеевропейской социальной медиаплатформы.

    Как сообщает европейское бюро Report, по мнению авторов инициативы, такая платформа станет альтернативой существующим соцсетям и будет "работать в интересах общества, финансироваться обществом и находиться под его контролем".

    Отмечается, что это позволит обеспечить ее беспристрастность и независимость от политического давления, а также гарантировать права всех европейцев.

    Организаторы призвали Еврокомиссию разработать и принять специальный законодательный акт в поддержку инициативы.

    Согласно действующей процедуре, следующим этапом станет сбор подписей. В случае если инициатива получит не менее одного миллиона подписей как минимум в семи странах ЕС, комиссия будет обязана рассмотреть ее и принять соответствующее решение.

    Европа соцсети инициатива
