В Европе предложили создать собственную соцсеть

Европейская комиссия зарегистрировала гражданскую инициативу, призывающую к созданию общеевропейской социальной медиаплатформы.

Как сообщает европейское бюро Report, по мнению авторов инициативы, такая платформа станет альтернативой существующим соцсетям и будет "работать в интересах общества, финансироваться обществом и находиться под его контролем".

Отмечается, что это позволит обеспечить ее беспристрастность и независимость от политического давления, а также гарантировать права всех европейцев.

Организаторы призвали Еврокомиссию разработать и принять специальный законодательный акт в поддержку инициативы.

Согласно действующей процедуре, следующим этапом станет сбор подписей. В случае если инициатива получит не менее одного миллиона подписей как минимум в семи странах ЕС, комиссия будет обязана рассмотреть ее и принять соответствующее решение.