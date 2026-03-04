Фидан и Дар обсудили запуск Ираном ракеты по территории Турции

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и заместитель премьер-министра - глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар в ходе телефонного разговора обсудили недавний запуск Ираном баллистической ракеты в сторону Турции.

Как передает Report, об этом сообщает МИД Пакистана в соцсети Х.

"Стороны обменялись мнениями о нарастающей региональной напряженности, выразили серьезную обеспокоенность продолжающимися атаками, включая недавнюю попытку нападения на Турцию, и подчеркнули необходимость немедленной деэскалации и соблюдения сдержанности", - говорится в сообщении.

Дар подтвердил солидарность Пакистана с Турцией и готовность стран координировать усилия для поддержания регионального мира и стабильности.