    Фидан и Дар обсудили запуск Ираном ракеты по территории Турции

    В регионе
    • 04 марта, 2026
    • 20:51
    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и заместитель премьер-министра - глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар в ходе телефонного разговора обсудили недавний запуск Ираном баллистической ракеты в сторону Турции.

    Как передает Report, об этом сообщает МИД Пакистана в соцсети Х.

    "Стороны обменялись мнениями о нарастающей региональной напряженности, выразили серьезную обеспокоенность продолжающимися атаками, включая недавнюю попытку нападения на Турцию, и подчеркнули необходимость немедленной деэскалации и соблюдения сдержанности", - говорится в сообщении.

    Дар подтвердил солидарность Пакистана с Турцией и готовность стран координировать усилия для поддержания регионального мира и стабильности.

