Фидан и Дар обсудили запуск Ираном ракеты по территории Турции
В регионе
- 04 марта, 2026
- 20:51
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и заместитель премьер-министра - глава МИД Пакистана Мухаммад Исхак Дар в ходе телефонного разговора обсудили недавний запуск Ираном баллистической ракеты в сторону Турции.
Как передает Report, об этом сообщает МИД Пакистана в соцсети Х.
"Стороны обменялись мнениями о нарастающей региональной напряженности, выразили серьезную обеспокоенность продолжающимися атаками, включая недавнюю попытку нападения на Турцию, и подчеркнули необходимость немедленной деэскалации и соблюдения сдержанности", - говорится в сообщении.
Дар подтвердил солидарность Пакистана с Турцией и готовность стран координировать усилия для поддержания регионального мира и стабильности.
Последние новости
21:05
Посол Бразилии в Иране поблагодарил Азербайджан за помощь в процессе эвакуацииВнешняя политика
21:00
Азербайджан и Британия обсудили возможности сотрудничества в транспортной сфереИнфраструктура
20:51
Фидан и Дар обсудили запуск Ираном ракеты по территории ТурцииВ регионе
20:38
Посол ФРГ: Азербайджанский энергорынок должен и далее укрепляться на международном рынкеЭнергетика
20:24
Фото
В Азербайджан из Ирана эвакуированы дипломаты ряда стран - ОБНОВЛЕНО-4Внешняя политика
20:13
Израиль нанес масштабный удар по военному комплексу Ирана в ТегеранеДругие страны
20:00
Посол Ирана вызван в МИД ТурцииВ регионе
19:56
ЦАХАЛ: Израиль использовал более 5 тыс. боеприпасов в ударах по ИрануВ регионе
19:52