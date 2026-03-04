Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Израиль нанес масштабный удар по военному комплексу Ирана в Тегеране

    • 04 марта, 2026
    • 20:13
    Израиль нанес масштабный удар по военному комплексу Ирана в Тегеране

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла широкомасштабный удар по крупному военному комплексу Ирана в восточной части Тегерана, в котором размещались несколько командных центров и подразделения внутренней безопасности.

    Как передает Report, об этом сообщает армейская пресс-служба.

    По данным ЦАХАЛ, в комплексе размещались штаб-квартиры ключевых иранских силовых структур, включая Корпус стражей Исламской революции (КСИР), Дирекцию разведки, "Басидж", "Силы Кудс", подразделения внутренней безопасности и кибервойска. Кроме того, там действовало подразделение, курирующее подавление внутренних протестов и контроль за населением.

    Согласно информации, операция была проведена с использованием точных данных израильской разведки и направлена на дальнейшее ослабление военного потенциала Ирана.

