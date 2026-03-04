Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Посол ФРГ: Азербайджанский энергорынок должен и далее укрепляться на международном рынке

    Энергетика
    • 04 марта, 2026
    • 20:38
    Посол ФРГ: Азербайджанский энергорынок должен и далее укрепляться на международном рынке

    Азербайджан находится на этапе важного энергетического перехода, что открывает огромные перспективы для двустороннего сотрудничества с Германией.

    Как сообщает Report со ссылкой на Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату (AHK Azerbaijan), об этом заявил посол ФРГ Ральф Хорлеманн после министерских заседаний Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии, прошедших 3 марта в Баку.

    "Мы призываем к дальнейшему укреплению позиций азербайджанского энергетического рынка на международном уровне", - заявил он.

    Кроме того, AHK Azerbaijan организовала ряд встреч между представителями энергетического бизнеса двух стран.

    "Немецкие компании (VNG Handel & Vertrieb GmbH, Siemens Energy, Uniper) совместно с азербайджанскими партнерами (SOCAR Green, Azerbaijan Green Energy Company, Nobel Energy, Green Energy Corridor Power Company и др.) обсудили конкретные проекты в области природного газа, возобновляемых источников энергии и электроэнергии", - отмечается в сообщении палаты.

    Азербайджан Германия Ральф Хорлеманн энергетическое сотрудничество Uniper SOCAR
    Ты - Король

    Последние новости

    21:05

    Посол Бразилии в Иране поблагодарил Азербайджан за помощь в процессе эвакуации

    Внешняя политика
    21:00

    Азербайджан и Британия обсудили возможности сотрудничества в транспортной сфере

    Инфраструктура
    20:51

    Фидан и Дар обсудили запуск Ираном ракеты по территории Турции

    В регионе
    20:38

    Посол ФРГ: Азербайджанский энергорынок должен и далее укрепляться на международном рынке

    Энергетика
    20:24
    Фото

    В Азербайджан из Ирана эвакуированы дипломаты ряда стран - ОБНОВЛЕНО-4

    Внешняя политика
    20:13

    Израиль нанес масштабный удар по военному комплексу Ирана в Тегеране

    Другие страны
    20:00

    Посол Ирана вызван в МИД Турции

    В регионе
    19:56

    ЦАХАЛ: Израиль использовал более 5 тыс. боеприпасов в ударах по Ирану

    В регионе
    19:52

    СМИ: Атакован логистический центр посольства США у аэропорта Багдада

    Другие страны
    Лента новостей