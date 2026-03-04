Посол ФРГ: Азербайджанский энергорынок должен и далее укрепляться на международном рынке

Азербайджан находится на этапе важного энергетического перехода, что открывает огромные перспективы для двустороннего сотрудничества с Германией.

Как сообщает Report со ссылкой на Германо-азербайджанскую внешнеторговую палату (AHK Azerbaijan), об этом заявил посол ФРГ Ральф Хорлеманн после министерских заседаний Консультативного совета Южного газового коридора и Консультативного совета по зеленой энергии, прошедших 3 марта в Баку.

"Мы призываем к дальнейшему укреплению позиций азербайджанского энергетического рынка на международном уровне", - заявил он.

Кроме того, AHK Azerbaijan организовала ряд встреч между представителями энергетического бизнеса двух стран.

"Немецкие компании (VNG Handel & Vertrieb GmbH, Siemens Energy, Uniper) совместно с азербайджанскими партнерами (SOCAR Green, Azerbaijan Green Energy Company, Nobel Energy, Green Energy Corridor Power Company и др.) обсудили конкретные проекты в области природного газа, возобновляемых источников энергии и электроэнергии", - отмечается в сообщении палаты.