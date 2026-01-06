"Atasığorta"ya müvəqqəti inzibatçı təyin olunub

İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Venesuelada əməliyyat
    Atasığortaya müvəqqəti inzibatçı təyin olunub

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) ötən ay satışını məhdudlaşdırdığı "Atasığorta" ASC-yə müvəqqəti inzibatçı təyin edib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, müvəqqəti inzibatçı nəzarət tədbirləri çərçivəsində şirkətin maliyyə dayanıqlılığının müəyyən edilməsi və qorunması, həmçinin müvəqqəti idarəetmə ilə bağlı qanunvericilikdə nəzərdə tutulmuş vəzifə və səlahiyyətlərin həyata keçirilməsi məqsədilə təyin olunub. Bu gündən sığortaçının idarə edilməsi ilə bağlı idarəetmə orqanlarının səlahiyyətləri dayandırılır və həmin səlahiyyətlər müvəqqəti inzibatçıya keçir. Bu tədbirlər sığortalıların və kreditorların hüquqları qorunmasına xidmət edir.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı “Atasığorta” ASC müvəqqəti inzibatçı
    ЦБА назначил временного администратора "Atasığorta"

