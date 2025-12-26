"AtaSığorta"nın satışı məhdudlaşdırılıb
Maliyyə
- 26 dekabr, 2025
- 15:51
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "AtaSığorta" ASC-nin (Cəmiyyət) maliyyə vəziyyətinin və aktivlərinin qorunması məqsədilə Cəmiyyətə icrası məcburi olan göstəriş verib.
"Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.
Göstərişə əsasən yeni öhdəliklərin qəbul edilməsinin, öhdəlik yaradan müqavilələrin bağlanmasının və xərc yaradan əməliyyatların aparılmasının dayandırılması tapşırılıb.
Xatırladaq ki, "Atasığorta" 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir, "AtaHolding" MMC-yə daxildir. Onun nizamnamə kapitalı 8 255 720 manatdır.
Şirkət 2024-cü ili 377 min manat zərərlə başa vurub. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 60,1 % və yaxud 2,5 dəfə azdır.
