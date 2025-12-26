İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    "AtaSığorta"nın satışı məhdudlaşdırılıb

    Maliyyə
    • 26 dekabr, 2025
    • 15:51
    AtaSığortanın satışı məhdudlaşdırılıb

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) "AtaSığorta" ASC-nin (Cəmiyyət) maliyyə vəziyyətinin və aktivlərinin qorunması məqsədilə Cəmiyyətə icrası məcburi olan göstəriş verib.

    "Report" bu barədə AMB-yə istinadən xəbər verir.

    Göstərişə əsasən yeni öhdəliklərin qəbul edilməsinin, öhdəlik yaradan müqavilələrin bağlanmasının və xərc yaradan əməliyyatların aparılmasının dayandırılması tapşırılıb.

    Xatırladaq ki, "Atasığorta" 2004-cü ildən fəaliyyət göstərir, "AtaHolding" MMC-yə daxildir. Onun nizamnamə kapitalı 8 255 720 manatdır.

    Şirkət 2024-cü ili 377 min manat zərərlə başa vurub. Bu, 2023-cü illə müqayisədə 60,1 % və yaxud 2,5 dəfə azdır.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı “Atasığorta” ASC

