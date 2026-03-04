Ренкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-февраль, 2026)

Бакинская фондовая биржа (БФБ) представила рэнкинг инвестиционных компаний по обороту за январь-февраль 2026 года.

Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет инвестиционная компания ABB-Invest с показателем в 8 006 849 289 манатов.