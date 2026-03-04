Ренкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-февраль, 2026)
Финансы
- 04 марта, 2026
- 17:39
Бакинская фондовая биржа (БФБ) представила рэнкинг инвестиционных компаний по обороту за январь-февраль 2026 года.
Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет инвестиционная компания ABB-Invest с показателем в 8 006 849 289 манатов.
|
№
|
Инвестиционные компании
|
Объем операций, AZN
|
1
|
ABB-İnvest
|
8 006 849 289
|
2
|
Paşa Kapital
|
3 547 888 201
|
3
|
CPM-İnvest
|
1 610 987 505
|
4
|
Assist Finance
|
1 074 101 165
|
5
|
Unicapital
|
974 680 727
|
6
|
İnvest-Az
|
681 454 208
|
7
|
İnno
|
181 894 338
|
8
|
Troni
|
115 213 220
|
9
|
Capital Partners
|
106 879 155
|
10
|
Xalq Kapital
|
36 097 305
|
11
|
MFX-Trading
|
12 018 115
|
12
|
CFI Financial
|
3 224 514
|
13
|
Xalq Bank
|
1 893 386
Последние новости
18:03
Израиль уничтожил системы обороны и обнаружения в аэропорту ТегеранаДругие страны
17:57
Эксперт: Азербайджанские ковры десятилетиями выдавались за армянскиеИскусство
17:53
Фото
Участники Транскаспийского зеленого энергокоридора согласовали в Баку подходы к подготовке ТЭОЭнергетика
17:50
Стефан Сежурне: "Сделано в Европе" становится частью европейского законодательстваДругие страны
17:46
В Европе предложили создать собственную соцсетьДругие
17:45
Дэн Кейн: США расширят операции вглубь территории ИранаДругие страны
17:40
Британия поддержала обновленную ядерную доктрину ФранцииДругие страны
17:39
Ренкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-февраль, 2026)Финансы
17:39