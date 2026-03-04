Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ренкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-февраль, 2026)

    Финансы
    • 04 марта, 2026
    • 17:39
    Ренкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-февраль, 2026)

    Бакинская фондовая биржа (БФБ) представила рэнкинг инвестиционных компаний по обороту за январь-февраль 2026 года.

    Как сообщает Report со ссылкой на БФБ, рэнкинг возглавляет инвестиционная компания ABB-Invest с показателем в 8 006 849 289 манатов.

    Инвестиционные компании

    Объем операций, AZN

    1

    ABB-İnvest

    8 006 849 289

    2

    Paşa Kapital

    3 547 888 201

    3

    CPM-İnvest

    1 610 987 505

    4

    Assist Finance

    1 074 101 165

    5

    Unicapital

    974 680 727

    6

    İnvest-Az

    681 454 208

    7

    İnno

    181 894 338

    8

    Troni

    115 213 220

    9

    Capital Partners

    106 879 155

    10

    Xalq Kapital

    36 097 305

    11

    MFX-Trading

    12 018 115

    12

    CFI Financial

    3 224 514

    13

    Xalq Bank

    1 893 386
    инвестиционные компании Бакинская фондовая биржа рэнкинг
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-fevral, 2026)
