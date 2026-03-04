Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-fevral, 2026)
- 04 mart, 2026
- 17:19
"Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar-fevral aylarında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.
"Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 8 006 849 289 manatlıq göstərici ilə "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.
Növbəti yerlərdə 3 547 888 201 manatla "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 610 987 505 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 074 101 165 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 974 680 727 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 681 454 208 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 181 894 338 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 115 213 220 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 106 879 155 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 36 097 305 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 12 018 115 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC, 3 224 514 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC və 1 893 386 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.
|
№
|
İnvestisiya şirkətləri
|
Əməliyyatların həcmi AZN
|
1
|
ABB-İnvest
|
8 006 849 289
|
2
|
Paşa Kapital
|
3 547 888 201
|
3
|
CPM-İnvest
|
1 610 987 505
|
4
|
Assist Finance
|
1 074 101 165
|
5
|
Unicapital
|
974 680 727
|
6
|
İnvest-Az
|
681 454 208
|
7
|
İnno
|
181 894 338
|
8
|
Troni
|
115 213 220
|
9
|
Capital Partners
|
106 879 155
|
10
|
Xalq Kapital
|
36 097 305
|
11
|
MFX-Trading
|
12 018 115
|
12
|
CFI Financial
|
3 224 514
|
13
|
Xalq Bank
|
1 893 386