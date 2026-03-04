İlham Əliyev WUF13 ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı Cənub Qaz Dəhlizi Məşvərət Şurası
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-fevral, 2026)

    Maliyyə
    • 04 mart, 2026
    • 17:19
    Azərbaycandakı investisiya şirkətlərinin renkinqi (yanvar-fevral, 2026)

    "Bakı Fond Birjası" QSC bu ilin yanvar-fevral aylarında üzvlərinin dövriyyəsi üzrə renkinqi açıqlayıb.

    "Report" Birjaya istinadən xəbər verir ki, renkinqə 8 006 849 289 manatlıq göstərici ilə "ABB İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC başçılıq edir.

    Növbəti yerlərdə 3 547 888 201 manatla "PAŞA Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 610 987 505 manatla "CPM-İnvest İnvestisiya Şirkəti" QSC, 1 074 101 165 manatla "Assist Finance İnvestisiya şirkəti" ASC, 974 680 727 manatla "Unicapital İnvestisiya Şirkəti" ASC, 681 454 208 manatla "İnvest-Az İnvestisiya Şirkəti" QSC, 181 894 338 manatla "İnno Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 115 213 220 manatla "Troni İnvestisiya Şirkəti" QSC, 106 879 155 manatla "Capital Partners İnvestisiya Şirkəti" QSC, 36 097 305 manatla "Xalq Kapital İnvestisiya Şirkəti" QSC, 12 018 115 manatla "MFX-Trading İnvestisiya Şirkəti" ASC, 3 224 514 manatla "CFI Financial İnvestisiya Şirkəti" QSC və 1 893 386 manatla "Xalq Bank" ASC qərarlaşıb.

    İnvestisiya şirkətləri

    Əməliyyatların həcmi AZN

    1

    ABB-İnvest

    8 006 849 289

    2

    Paşa Kapital

    3 547 888 201

    3

    CPM-İnvest

    1 610 987 505

    4

    Assist Finance

    1 074 101 165

    5

    Unicapital

    974 680 727

    6

    İnvest-Az

    681 454 208

    7

    İnno

    181 894 338

    8

    Troni

    115 213 220

    9

    Capital Partners

    106 879 155

    10

    Xalq Kapital

    36 097 305

    11

    MFX-Trading

    12 018 115

    12

    CFI Financial

    3 224 514

    13

    Xalq Bank

    1 893 386
    investisiya şirkətləri
