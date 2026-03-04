Стефан Сежурне: "Сделано в Европе" становится частью европейского законодательства

Европейская комиссия, стремясь вернуть экономике континента ведущие позиции в мире, представила долгожданный "Закон об ускорении промышленного развития" (Industrial Accelerator Act), основанный на двух ключевых принципах - развитии низкоуглеродного производства и приоритете продукции, произведенной в ЕС ("Сделано в Европе").

Как сообщает европейское бюро Report, представление документа неоднократно откладывалось - не только для его доработки, но и из-за необходимости учесть опасения национальных правительств и преодолеть их сопротивление.

Закон призван остановить промышленный спад в Европе и обеспечить темпы роста, сопоставимые с Китаем, особенно в сферах передовых производств и чистых технологий. Предполагается, что национальные правительства будут активнее направлять бюджетные средства на закупку экологически чистой продукции, преимущественно произведенной в странах ЕС.

В конце прошлого года, когда Еврокомиссия планировала внести документ на рассмотрение Совета ЕС и Европейского парламента, группа стран во главе с Чехией (в нее вошли Эстония, Финляндия, Ирландия, Латвия, Мальта, Португалия, Словакия и Швеция) выразила обеспокоенность. По их мнению, новые нормы могут ограничить конкуренцию как внутри ЕС, так и за его пределами, а также ослабить открытую модель единого европейского рынка, которая является одним из его преимуществ.

Недовольство высказали и традиционные партнеры ЕС - Великобритания и Швейцария, которые рискуют оказаться вне рамок "Сделано в Европе". Отмечается, что в наиболее выгодном положении при госзакупках могут оказаться франко-германские компании. Однако и среди них звучат сомнения относительно эффективности политики "покупай европейское".

Представляя документ, исполнительный вице-президент Еврокомиссии Стефан Сежурне заявил, что "Сделано в Европе" становится частью европейского законодательства. По его словам, речь идет не просто о новом законе, а о смене экономической доктрины и методов работы, а подобные изменения редко проходят без трудностей.

"IAA вводит целевые требования "Сделано в ЕС" и критерии низкоуглеродности при государственных закупках и распределении господдержки в стратегических секторах - таких как производство стали, цемента, алюминия, автопром и технологии с нулевым уровнем выбросов. В дальнейшем эти нормы могут быть распространены и на другие энергоемкие отрасли", - заявил он.

По его словам, закон нацелен на увеличение доли промышленного производства в ВВП Европы с 14,3% в 2024 году до 20% к 2035 году. Это должно укрепить промышленную базу ЕС на фоне растущей глобальной конкуренции и зависимости от внешних поставщиков.

"В условиях масштабных субсидий со стороны наших конкурентов и рыночных искажений европейские предприятия оказываются в невыгодном положении даже на собственном рынке. Как мы можем убедить граждан, что декарбонизация - это возможность, если 100% наших батарей производится в Китае?" - отметил Сежурне.

При этом он подчеркнул, что под "европейским" не подразумевается исключительно национальная принадлежность компании. Предприятия из третьих стран при выполнении установленных требований, могут работать на европейском рынке.

Законопроекту предстоит длительное обсуждение в Европарламенте и Совете ЕС, прежде чем он сможет вступить в силу.