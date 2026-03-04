Эксперт: Азербайджанские ковры десятилетиями выдавались за армянские
- 04 марта, 2026
- 17:57
Азербайджанские ковры десятилетиями выдавались за армянские, но сегодня они обрели мировую узнаваемость под своим истинным названием.
Об этом в интервью Report заявил эксперт Национального музея ковра, заслуженный художник Мамедгусейн Гусейнов.
По его словам, хотя отдельные случаи по-прежнему имеют место, в последние годы активная культурная политика Азербайджана позволила свести их к минимуму.
Эксперт подчеркнул, что азербайджанский ковер уже хорошо узнаваем в мире благодаря своим характерным орнаментам и художественным особенностям.
"На сегодняшний день термин "азербайджанское ковроткачество" существует в мире и достаточно узнаваем. Азербайджанские ковры можно увидеть в галереях и музеях крупнейших городов мира - от Нью-Йорка до Каира. Они популярны и известны. Это немаловажный факт", - сказал Гусейнов.
