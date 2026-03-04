Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК

    Эксперт: Азербайджанские ковры десятилетиями выдавались за армянские

    Искусство
    • 04 марта, 2026
    • 17:57
    Эксперт: Азербайджанские ковры десятилетиями выдавались за армянские

    Азербайджанские ковры десятилетиями выдавались за армянские, но сегодня они обрели мировую узнаваемость под своим истинным названием.

    Об этом в интервью Report заявил эксперт Национального музея ковра, заслуженный художник Мамедгусейн Гусейнов.

    По его словам, хотя отдельные случаи по-прежнему имеют место, в последние годы активная культурная политика Азербайджана позволила свести их к минимуму.

    Эксперт подчеркнул, что азербайджанский ковер уже хорошо узнаваем в мире благодаря своим характерным орнаментам и художественным особенностям.

    "На сегодняшний день термин "азербайджанское ковроткачество" существует в мире и достаточно узнаваем. Азербайджанские ковры можно увидеть в галереях и музеях крупнейших городов мира - от Нью-Йорка до Каира. Они популярны и известны. Это немаловажный факт", - сказал Гусейнов.

    С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.

    Мамедгусейн Гусейнов азербайджанские ковры ковроткачество
    Xalça Muzeyinin eksperti: Azərbaycana məxsus xalçalar onillərlə erməni xalçası adı ilə təbliğ olunub
    Ты - Король

    Последние новости

    18:03

    Израиль уничтожил системы обороны и обнаружения в аэропорту Тегерана

    Другие страны
    17:57

    Эксперт: Азербайджанские ковры десятилетиями выдавались за армянские

    Искусство
    17:53
    Фото

    Участники Транскаспийского зеленого энергокоридора согласовали в Баку подходы к подготовке ТЭО

    Энергетика
    17:50

    Стефан Сежурне: "Сделано в Европе" становится частью европейского законодательства

    Другие страны
    17:46

    В Европе предложили создать собственную соцсеть

    Другие
    17:45

    Дэн Кейн: США расширят операции вглубь территории Ирана

    Другие страны
    17:40

    Британия поддержала обновленную ядерную доктрину Франции

    Другие страны
    17:39

    Ренкинг инвестиционных компаний Азербайджана (январь-февраль, 2026)

    Финансы
    17:39

    Швейцария поблагодарила Азербайджан за помощь в эвакуации граждан из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей