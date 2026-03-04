Ильхам Алиев WUF13 Операция США и Израиля против Ирана Консультативный совет ЮГК
    Участники Транскаспийского зеленого энергокоридора согласовали в Баку подходы к подготовке ТЭО

    Энергетика
    • 04 марта, 2026
    • 17:53
    Участники Транскаспийского зеленого энергокоридора согласовали в Баку подходы к подготовке ТЭО

    Азиатский банк развития (АБР) при участии правительств Азербайджана, Казахстана и Узбекистана организовал в Баку стартовый семинар, посвященный разработке технико-экономического обоснования (ТЭО) первой фазы проекта "Транскаспийский коридор зеленой энергии".

    Как передает Report со ссылкой на АБР, данный семинар стал важной вехой в подготовке первой стадии ТЭО, направленного на формирование региональной системы энергоснабжения в Каспийском бассейне.

    Мероприятие прошло в формате "круглого стола" и сессий по укреплению экспертного потенциала. В нем приняли участие высокопоставленные представители государственных органов, операторы передающих электросетей, регуляторы энергетической и телекоммуникационной отраслей, партнеры по развитию и специалисты технического профиля.

    Участники рассмотрели текущее состояние работ на начальной стадии, обсудили предварительные выводы и выработали единые аналитические подходы для последующей подготовки ТЭО. Проект "Транскаспийский коридор зеленой энергии" ориентирован на формирование межрегиональной системы объединения электрических сетей, которая призвана содействовать обмену электроэнергией из возобновляемых источников в Каспийском регионе и открыть путь к интеграции с европейскими энергорынками.

    ТЭО базируется на Меморандуме о взаимопонимании, заключенном в апреле 2025 года, а его подготовка была официально инициирована в феврале 2026 года. На семинаре заинтересованные участники расширили свои компетенции в таких направлениях, как моделирование спроса, планирование генерирующих мощностей, сценарии внедрения возобновляемых энергоресурсов, исследования сетевой инфраструктуры и варианты межсистемных соединений, в том числе проекты подводных кабельных линий.

    Обсуждения также затронули телекоммуникационную составляющую и вопросы эксплуатации систем, нормативно-правовое регулирование и предложенный план-график реализации проекта. По завершении семинара стороны согласовали требования к исходным данным, временные рамки и последующие действия по формированию отчета ТЭО первого этапа, а также наметили подготовку ко второй фазе исследования.

    АБР содействует проведению ТЭО в сотрудничестве с Азиатским банком инфраструктурных инвестиций (АБИИ) и консультационной группой проекта. Работа осуществляется в контексте масштабных усилий Программы регионального экономического сотрудничества Центральной Азии (ЦАРЭС), нацеленных на развитие межгосударственного взаимодействия и устойчивой энергетики. Энергокоридор "Центральная Азия- Азербайджан", формируемый совместными усилиями Азербайджана, Казахстана и Узбекистана, располагающих значительным потенциалом в области солнечной генерации, в перспективе может быть сопряжен с Каспийско-Черноморским маршрутом, создавая связь обширных территорий Центральной Азии с Европой через два моря.

    Азербайджан, Казахстан и Узбекистан 4 апреля 2025 года при поддержке АБР и АБИИ достигли договоренности о запуске первой фазы инициативы "Транскаспийский коридор зеленой энергии". Стороны заключили соглашение о совместной подготовке ТЭО проекта, предусматривающего объединение энергетических систем трех государств и организацию маршрута транспортировки возобновляемой энергии в Европу.

    Азиатский банк развития Транскаспийский коридор зеленой энергии Азиатский банк инфраструктурных инвестиций (АБИИ)
