Азербайджан и КНР обсудили управление человеческими ресурсами в банковском секторе

    • 05 декабря, 2025
    • 14:37
    Азербайджан и Китай обсудили управление человеческими ресурсами в банковском секторе.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

    Согласно информации, делегация ЦБА посетила головной офис Народного банка Китая в Шанхае. В рамках двусторонних встреч, проведенных в ходе визита, осуществлен обмен информацией по управлению человеческими ресурсами, процессам оценки компетенций и производительности и их применению, обсуждались мероприятия по обучению и развитию, а также другие вопросы в сфере человеческих ресурсов.

    Azərbaycan Çinlə bank sektorunda insan resurslarının idarə edilməsini müzakirə edib
    Azerbaijan, China discuss human resources management in banking sector
