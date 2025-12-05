Азербайджан и КНР обсудили управление человеческими ресурсами в банковском секторе

Азербайджан и Китай обсудили управление человеческими ресурсами в банковском секторе.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана.

Согласно информации, делегация ЦБА посетила головной офис Народного банка Китая в Шанхае. В рамках двусторонних встреч, проведенных в ходе визита, осуществлен обмен информацией по управлению человеческими ресурсами, процессам оценки компетенций и производительности и их применению, обсуждались мероприятия по обучению и развитию, а также другие вопросы в сфере человеческих ресурсов.