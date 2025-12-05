İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    Maliyyə
    • 05 dekabr, 2025
    • 14:21
    Azərbaycan Çinlə bank sektorunda insan resurslarının idarə edilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan və Çin arasında bank sektorunda insan resurslarının idarə edilməsi müzakirə edilib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, qurumun nümayəndə heyəti Çin Xalq Bankının Şanxay şəhərindəki baş ofisində işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində keçirilən ikitərəfli görüşlərdə insan resurslarının idarə edilməsi, kompetensiyaların və performasın qiymətləndirilməsi prosesləri və onların tətbiqi üzrə məlumat mübadiləsi aparılıb, öyrənmə və inkişaf fəaliyyətləri, həmçinin insan resursları sahəsinə dair digər mühüm mövzular müzakirə olunub.

    Azərbaycan Mərkəzi Bankı Çin Xalq Bankı Şanxay

