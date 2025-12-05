Azərbaycan Çinlə bank sektorunda insan resurslarının idarə edilməsini müzakirə edib
Maliyyə
- 05 dekabr, 2025
- 14:21
Azərbaycan və Çin arasında bank sektorunda insan resurslarının idarə edilməsi müzakirə edilib.
"Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, qurumun nümayəndə heyəti Çin Xalq Bankının Şanxay şəhərindəki baş ofisində işgüzar səfərdə olub. Səfər çərçivəsində keçirilən ikitərəfli görüşlərdə insan resurslarının idarə edilməsi, kompetensiyaların və performasın qiymətləndirilməsi prosesləri və onların tətbiqi üzrə məlumat mübadiləsi aparılıb, öyrənmə və inkişaf fəaliyyətləri, həmçinin insan resursları sahəsinə dair digər mühüm mövzular müzakirə olunub.
Son xəbərlər
14:23
Lökbatanda yaşayış binasında 4 nəfərin ölümü ilə nəticələnən yanğınla bağlı cinayət işi başlanıb - YENİLƏNİB-5Hadisə
14:21
Azərbaycan Çinlə bank sektorunda insan resurslarının idarə edilməsini müzakirə edibMaliyyə
14:20
Azərbaycana yükləri avtomobildən dəmir yollarına keçirmək üçün quru limanlarını inkişafı təklif olunubİnfrastruktur
14:13
Hikmət Hacıyev NATO nümayəndəsi ilə görüşübHərbi
14:05
ADY-nin dekarbonizasiyası üzrə hərtərəfli ilkin hesabat hazırlanırİnfrastruktur
13:57
Foto
Şuşada Ekoloji məsələlər üzrə İşçi qrupunun iclası keçirilib - YENİLƏNİBDaxili siyasət
13:55
ETX: "Cloudflare" xidmətindən istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş veribİKT
13:53
Foto
Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edibBiznes
13:53