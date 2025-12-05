Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Госминистр по вопросам обороны Великобритании находится в Армении

    В регионе
    • 05 декабря, 2025
    • 12:42
    Госминистр по вопросам обороны Великобритании находится в Армении

    Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер прибыл пятницу в Ереван с целью участия в церемонии открытия офис военного отношения при британском посольстве в Армении.

    Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает посольство Великобритании в Ереване.

    "После визита министра Даути (государственный министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути - ред.) в августе, в ходе которого было объявлено о намерении поднять отношения между Великобританией и Арменией до уровня стратегического партнерства, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер сегодня находится в Ереване, чтобы открыть первый постоянный офис военного атташе Великобритании в Армении", - говорится в сообщении дипмиссии.

    Великобритания накануне объявила о назначении майора Томаса Шорланда Болла первым атташе по вопросам обороны при британском посольстве в Армении.

    Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Ermənistanda səfərdədir
    Лента новостей