Госминистр по вопросам обороны Великобритании находится в Армении

Государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер прибыл пятницу в Ереван с целью участия в церемонии открытия офис военного отношения при британском посольстве в Армении.

Об этом передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает посольство Великобритании в Ереване.

"После визита министра Даути (государственный министр Великобритании по делам Европы, Северной Америки и заморских территорий Стивен Даути - ред.) в августе, в ходе которого было объявлено о намерении поднять отношения между Великобританией и Арменией до уровня стратегического партнерства, государственный министр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер сегодня находится в Ереване, чтобы открыть первый постоянный офис военного атташе Великобритании в Армении", - говорится в сообщении дипмиссии.

Великобритания накануне объявила о назначении майора Томаса Шорланда Болла первым атташе по вопросам обороны при британском посольстве в Армении.