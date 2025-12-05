Украина откроет генконсульство в словацком Прешове
Другие страны
- 05 декабря, 2025
- 13:27
Украина сегодня откроет генеральное консульство в словацком Прешове.
Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.
Согласно информации, церемония пройдет при участии министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его словацкого коллеги Юрая Бланара.
"Мы сегодня по дороге из Вены домой будем расширять дипломатическое присутствие в Словакии - открываем новое дипучреждение, генеральное консульство Украины в Прешове", - говорится в заявлении Сибиги.
В Прешове также начнет работу украинская субботняя школа. В МИД назвали открытие нового дипучреждения важным шагом для укрепления дипломатических и культурных связей со Словакией.
