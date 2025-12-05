Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Украина откроет генконсульство в словацком Прешове

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 13:27
    Украина откроет генконсульство в словацком Прешове

    Украина сегодня откроет генеральное консульство в словацком Прешове.

    Как передает Report, об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины.

    Согласно информации, церемония пройдет при участии министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги и его словацкого коллеги Юрая Бланара.

    "Мы сегодня по дороге из Вены домой будем расширять дипломатическое присутствие в Словакии - открываем новое дипучреждение, генеральное консульство Украины в Прешове", - говорится в заявлении Сибиги.

    В Прешове также начнет работу украинская субботняя школа. В МИД назвали открытие нового дипучреждения важным шагом для укрепления дипломатических и культурных связей со Словакией.

    Андрей Сибига Украина Словакия Юрай Бланар Генконсульство
    Elvis

    Последние новости

    13:53

    Токаев: В этом году рост экономики Казахстана превысит 6%

    В регионе
    13:50

    Азербайджанские железные дороги переходят на новый этап сотрудничества с АБР

    Инфраструктура
    13:47

    Ведат Ышыхан: Цели Анкары и Баку в социальных вопросах полностью совпадают

    Внешняя политика
    13:43

    Коакер и Папикян обсудили сотрудничество Британии и Армении в военной сфере

    В регионе
    13:40

    Генсек ОТГ: Зангезурский коридор станет ключевой частью современного Шелкового пути

    Внешняя политика
    13:32
    Фото

    SOCAR и UCC Holding" создадут СП для снабжения топливом аэропорта Дамаска

    Энергетика
    13:32

    Карло Марино: Вопрос возвращения западных азербайджанцев на родину должен получить международную оценку

    Внешняя политика
    13:27

    Украина откроет генконсульство в словацком Прешове

    Другие страны
    13:27

    Госминистр: У Лондона и Баку амбициозные планы сотрудничества в сфере обороны - ИНТЕРВЬЮ

    Внешняя политика
    Лента новостей