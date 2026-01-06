Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Инфраструктура
    • 06 января, 2026
    • 00:59
    Президент Азербайджана: Грузы из КНР и стран Центральной Азии пойдут по Зангезурскому коридору

    Естественно, мы рассчитываем, что грузы из Китая и стран Центральной Азии пойдут также и по Зангезурскому коридору. Мы его, естественно, рассматриваем в первую очередь как связь с Нахчыванской Автономной Республикой, но и так же как и международный транспортный коридор.

    Как передает Report, об этом 5 января заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью местным телеканалам.

    Глава государства подчеркнул, что сегодня из Азербайджана в западном направлении существует один железнодорожный путь: "Будет два. Два всегда лучше, чем один. Особенно тогда, когда ты не имеешь выхода к открытому океану и должен проходить через сопредельные страны. Всегда лучше иметь альтернативу для объема, для конкурентоспособности, для того, чтобы не было монополизации транзитного маршрута кем-либо и для того, чтобы, естественно, были более конкурентоспособные тарифные условия.

    Это очень большой сектор нашего взаимодействия, и, естественно, в данном случае для Китайской Народной Республики здесь, в этом регионе, Азербайджан является, я думаю, приоритетным партнером и с точки зрения объема товарооборота, с точки зрения потенциала, и с точки зрения, если можно так сказать, страны-распределителя потока с Южного Кавказа в дальнейших направлениях. А эти потоки могут идти, как мы все знаем, во многих направлениях. Отсюда в двух направлениях на Запад, в одном, а потом и в двух направлениях, опять же через Зангезурский коридор, на Юг, в сторону Ближнего Востока, Персидского залива, ну и конечно, направление северное, оно также полностью будет задействовано".

    Президент заявил, что Азербайджан должен играть роль, фасилитатора, страны, способствующей увеличению грузопотока, страны, которая инвестирует в свою инфраструктуру и в инфраструктуру сопредельных стран, и распределителя потоков, исходя, естественно, из коммерческой целесообразности и многих других факторов: "Поэтому роль Азербайджана в качестве транспортного центра, к тому же не имеющего выход к открытым морям, будет естественно нарастать".

