Лидеры ЦА призывают поддержать кандидатуру Кыргызстана в члены Совбеза ООН на 2027–2028гг

В штаб-квартире ООН в Нью-Йорке состоялся брифинг постоянных представителей государств Центральной Азии при организации.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Кыргызстана, в ходе брифинга международное сообщество было информировано о подписанном Обращении глав государств региона к странам-членам ООН с призывом поддержать кандидатуру Кыргызстана на выборах в непостоянные члены Совета Безопасности (СБ) ООН на 2027-2028гг.

Постоянный представитель Узбекистана при ООН Улугбек Лапасов отметил, что главы государств региона подчеркнули, что выдвижение Кыргызстана в непостоянные члены СБ ООН отражает стремление Центральной Азии усилить свой вклад в обеспечение мира и безопасности на глобальном уровне.

В этой связи лидеры стран Центральной Азии призвали поддержать заявку Кыргызстана на место в Совете Безопасности ООН, подчеркнув региональную поддержку его роли в принятии глобальных решений.

Постоянный представитель Кыргызстана при ООН Аида Касымалиева со своей стороны выразила благодарность странам Центральной Азии за оказанную поддержку, отметив, что это единство демонстрирует общую приверженность региона миру, диалогу и конструктивному многостороннему подходу.