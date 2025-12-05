Путин и Моди приняли совместное заявление по двустороннему сотрудничеству РФ-Индия

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли совместное заявление, в котором отражены масштабные планы двустороннего сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, энергетике и других сферах.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Моди на совместной с Путиным церемонии подписания документов заявил о том, что РФ и Индия договорились о наполнении программы экономического сотрудничества до 2030 года.

"Сегодня мы согласились обеспечить программой экономического сотрудничества до 2030 года. Это поможет тому, чтобы наши торговые инвестиции были более диверсифицированные и более сбалансированы, более устойчивы", - сказал он.

Также была утверждена программа культурных обменов до 2030 года.

Он также отметил, что стороны в ближайшее время откроют путь к 30-дневному безвизовому режиму для туристических групп.