    Путин и Моди приняли совместное заявление по двустороннему сотрудничеству РФ-Индия

    Другие страны
    • 05 декабря, 2025
    • 13:26
    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приняли совместное заявление, в котором отражены масштабные планы двустороннего сотрудничества на перспективу в политике, безопасности, экономике, энергетике и других сферах.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

    Моди на совместной с Путиным церемонии подписания документов заявил о том, что РФ и Индия договорились о наполнении программы экономического сотрудничества до 2030 года.

    "Сегодня мы согласились обеспечить программой экономического сотрудничества до 2030 года. Это поможет тому, чтобы наши торговые инвестиции были более диверсифицированные и более сбалансированы, более устойчивы", - сказал он.

    Также была утверждена программа культурных обменов до 2030 года.

    Он также отметил, что стороны в ближайшее время откроют путь к 30-дневному безвизовому режиму для туристических групп.

    Нарендра Моди Индия Владимир Путин Россия
    Rusiya və Hindistan ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə birgə bəyanat qəbul edib
    Elvis

