    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Таиланда

    Внешняя политика
    • 05 декабря, 2025
    • 13:21
    Президент Ильхам Алиев поздравил короля Таиланда

    Президент Ильхам Алиев направил поздравительное письмо королю Таиланда Махе Вачиралонгкорну Пхра Вачираклаочаоюхуа.

    Как сообщает Report, в письме говорится:

    "Ваше величество,

    От своего имени и от имени народа Азербайджана рад передать Вам и в Вашем лице всему Вашему народу сердечные поздравления и наилучшие пожелания по случаю национального праздника Королевства Таиланд.

    Сегодня существует большой потенциал для развития отношений между Азербайджаном и Таиландом. Верю, что, используя эти возможности на благо наших народов, мы и впредь будем прилагать совместные усилия для укрепления наших дружественных связей, расширения плодотворного сотрудничества как на двусторонней, так и многосторонних платформах.

    В этот праздничный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, а дружественному народу Королевства Таиланд – постоянного мира, спокойствия и благополучия".

