İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi

    İlham Əliyev Tailand kralını milli bayram münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    • 05 dekabr, 2025
    • 12:30
    İlham Əliyev Tailand kralını milli bayram münasibətilə təbrik edib
    İlham Əliyev

    Prezident İlham Əliyev Tailand kralı Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhuanı ölkənin milli bayramı münasibətilə təbrik edib.

    "Report" xəbər verir ki, təbrikdə deyilir:

    "Əlahəzrət,

    Tailand Krallığının milli bayramı münasibətilə Sizi və Sizin simanızda bütün xalqınızı öz adımdan və Azərbaycan xalqı adından ürəkdən təbrik edir, ən xoş arzularımı çatdırıram.

    Bu gün Azərbaycan ilə Tailand arasında əlaqələrin inkişaf etdirilməsi üçün böyük potensial mövcuddur. İnanıram ki, xalqlarımızın rifahı naminə bu imkanlardan yararlanaraq dostluq əlaqələrimizin möhkəmlənməsi, səmərəli əməkdaşlığımızın həm ikitərəfli, həm də çoxtərəfli müstəvilərdə genişlənməsi yolunda bundan sonra da birgə səylər göstərəcəyik.

    Bu bayram günündə Sizə möhkəm cansağlığı, xoşbəxtlik, işlərinizdə uğurlar, Tailand Krallığının dost xalqına daim əmin-amanlıq və rifah diləyirəm".

    İlham Əliyev Azərbaycan Tailand təbrik

    Son xəbərlər

    12:56

    Bakıda Azərbaycan və Belarus hərbi mütəxəssisləri görüşüb

    Digər
    12:54

    İran XİN rəhbərinin Azərbaycana səfərinin tarixi məlum olub

    Xarici siyasət
    12:49

    Britaniyanın müdafiə məsələləri üzrə dövlət naziri Ermənistanda səfərdədir

    Region
    12:49

    Karlo Marino: Qərbi azərbaycanlıların öz yurdlarına qayıtması beynəlxalq səpkidə də qiymətləndirilməlidir

    Xarici siyasət
    12:34

    Azərbaycanda əmək müqavilələrinin sayı açıqlanıb

    Biznes
    12:32

    Nazir: Gürcüstanda yaşayan azərbaycanlılar gürcü dilini də öyrənməlidirlər

    Elm və təhsil
    12:30

    İlham Əliyev Tailand kralını milli bayram münasibətilə təbrik edib

    Xarici siyasət
    12:26
    Foto

    FHN-in Aran Regional Mərkəzində müşavirə keçirilib

    Daxili siyasət
    12:24

    Sabah Bakıda yağış yağacaq

    Digər
    Bütün Xəbər Lenti