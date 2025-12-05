Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
    Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обменялись мнениями о беспилотных авиасистемах

    Другие
    • 05 декабря, 2025
    • 13:13
    Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обменялись мнениями о беспилотных авиасистемах

    В соответствии с двусторонним планом военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Беларуси на 2025 год состоялась "Рабочая встреча по вопросам сотрудничества в области применения беспилотных авиационных комплексов и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов" с белорусской делегацией.

    Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

    В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам беспилотных авиационных систем, обсудили ряд актуальных вопросов и оценили возможности расширения сотрудничества в этом направлении.

    В заключение встречи состоялись обмен подарками и фотосессия.

    Azərbaycan və Belarus hərbi mütəxəssisləri insansız hava sistemləri sahəsində fikir mübadiləsi aparıblar
    Azerbaijani and Belarusian military specialists meet in Baku
