Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обменялись мнениями о беспилотных авиасистемах
- 05 декабря, 2025
- 13:13
В соответствии с двусторонним планом военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Беларуси на 2025 год состоялась "Рабочая встреча по вопросам сотрудничества в области применения беспилотных авиационных комплексов и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов" с белорусской делегацией.
Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.
В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам беспилотных авиационных систем, обсудили ряд актуальных вопросов и оценили возможности расширения сотрудничества в этом направлении.
В заключение встречи состоялись обмен подарками и фотосессия.
