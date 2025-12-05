Военные специалисты Азербайджана и Беларуси обменялись мнениями о беспилотных авиасистемах

В соответствии с двусторонним планом военного сотрудничества между Министерствами обороны Азербайджана и Беларуси на 2025 год состоялась "Рабочая встреча по вопросам сотрудничества в области применения беспилотных авиационных комплексов и подготовки операторов беспилотных летательных аппаратов" с белорусской делегацией.

Об этом Report сообщили в Министерстве обороны.

В ходе встречи стороны провели обстоятельный обмен мнениями по вопросам беспилотных авиационных систем, обсудили ряд актуальных вопросов и оценили возможности расширения сотрудничества в этом направлении.

В заключение встречи состоялись обмен подарками и фотосессия.