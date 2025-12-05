SOCAR и UCC Holding" создадут СП для снабжения топливом аэропорта Дамаска

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) и компания "UCC Holding" подписали Меморандум о взаимопонимании по поставке топлива для Международного аэропорта Дамаска.

Как сообщает Report со ссылкой на SOCAR, стороны планируют создать совместное предприятие, которое будет снабжать аэропорт топливом и обеспечивать необходимую инфраструктуру.

Роль SOCAR в совместном предприятии будет заключаться в оказании технической поддержки операций по поставке топлива и обеспечении снабжения авиационным керосином.

Напомним, что 6 сентября текущего года SOCAR и "UCC Holding" подписали меморандумы о взаимопонимании, предусматривающие долгосрочное сотрудничество в Сирии и на международных энергетических рынках.