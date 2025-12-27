Номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната в ноябре повысился

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Номинальный эффективный курс азербайджанского маната по отношению к иностранным валютам на 1 декабря этого года составил 103,4 пункта.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центральный банк Азербайджана, это на 0,5 пункта больше по сравнению с предыдущим месяцем, на 5,8 пункта меньше по сравнению с началом года и на 4,1 пункта ниже показателя 1 декабря прошлого года.

    На 1 декабря 2025 года реальный эффективный курс маната составил 116,3 пункта, что на 0,9 пункта выше по сравнению с показателем на 1 ноября, на 8,8 пункта ниже по сравнению с началом 2025 года и на 6,3 пункта ниже показателя на 1 декабря 2024 года.

