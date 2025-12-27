İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi AZAL təyyarəsinin qəzasının ildönümü
    Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri noyabrda artıb

    Maliyyə
    • 27 dekabr, 2025
    • 13:44
    Azərbaycan manatının nominal və real effektiv məzənnələri noyabrda artıb

    Bu il dekabrın 1-nə Azərbaycan manatının xarici valyutalara nisbətən nominal effektiv məzənnəsi 103,4 bənd təşkil edib.

    "Report" bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən xəbər verir.

    Bu, aylıq müqayisədə 0,5 bənd çox, ilin əvvəlinə nisbətən 5,8 bənd, ötən ilin dekabrın 1-i ilə müqayisədə 4,1 bənd azdır.

    Dekabrın 1-nə manatın real effektiv məzənnəsi 116,3 bənd təşkil edib. Bu isə noyabrın 1-nə olan göstərici ilə müqayisədə 0,9 bənd çox, ilin əvvəlinə nisbətən 8,8 bənd, ötən illin noyabrın 1-i ilə müqayisədə isə 6,3 bənd azdır.

