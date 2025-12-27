Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Ташкенте отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    • 27 декабря, 2025
    • 15:00
    В Ташкенте отметили День солидарности азербайджанцев мира

    В Азербайджанском культурном центре имени Гейдара Алиева при посольстве Азербайджана в Ташкенте (Узбекистан) состоялось праздничное мероприятие, посвященное Дню солидарности азербайджанцев мира и Новому году, под лозунгом "Культура – ​​наша сила, солидарность – наше единство".

    Как сообщили Report в посольстве, в мероприятии приняли участие представители дипломатического корпуса, государственных и общественных организаций, деятели культуры и искусства, представители СМИ, а также члены азербайджанской диаспоры, проживающие в Узбекистане.

    На мероприятии выступили с речью посол Азербайджана в Узбекистане Гусейн Гулиев и директор Азербайджанского культурного центра имени Гейдара Алиева Акиф Марифли.

    Затем была представлена художественная программа с участием деятелей искусства, театральной труппы "Хары Бюльбюль" и танцевального ансамбля "Гарабаг Зяфяри" культурного центра.

    Ташкент День солидарности азербайджанцев мира
    Фото
    Фото
