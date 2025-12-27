Сменилось руководство Центра охраны памятников культурного наследия
Kультурная политика
- 27 декабря, 2025
- 15:13
Сменился законный представитель ООО "Центр охраны, исследования и мониторинга памятников культурного наследия" при Министерстве культуры.
Как сообщает Report, главу компании Рашада Гаджиева сменил Вагиф Алиев.
Центр охраны, исследования и мониторинга памятников культурного наследия создан в 2008 году. Его уставный капитал составляет 100 манатов.
