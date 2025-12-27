Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером Канады Другие страны

Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин Другие страны

Сменилось руководство Центра охраны памятников культурного наследия Kультурная политика

Грузия в ноябре увеличила импорт нефти из Азербайджана в 84 раза Энергетика

Фото В Ташкенте отметили День солидарности азербайджанцев мира Внешняя политика

Фото Переселившимся в село Вянгли 10 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО Внутренняя политика

Номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната в ноябре повысился Финансы

Власти Италии арестовали девять человек по подозрению в финансировании ХАМАС Другие страны