    • 27 декабря, 2025
    • 15:13
    Сменилось руководство Центра охраны памятников культурного наследия

    Сменился законный представитель ООО "Центр охраны, исследования и мониторинга памятников культурного наследия" при Министерстве культуры.

    Как сообщает Report, главу компании Рашада Гаджиева сменил Вагиф Алиев.

    Центр охраны, исследования и мониторинга памятников культурного наследия создан в 2008 году. Его уставный капитал составляет 100 манатов.

    "Mədəni İrsin Qorunması, Tədqiqatı və Monitorinqi Mərkəzi"nin rəhbərliyi dəyişib

