"Mədəni İrsin Qorunması, Tədqiqatı və Monitorinqi Mərkəzi"nin rəhbərliyi dəyişib
Mədəniyyət siyasəti
- 27 dekabr, 2025
- 14:27
Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində təsərrüfathesablı "Mədəni İrsin Qorunması, Tədqiqatı və Monitorinqi Mərkəzi" MMC-nin qanuni təmsilçisi dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, şirkətə rəhbərlik edən Rəşad Hacıyevi Vaqif Əliyev əvəz edib.
"Mədəni İrsin Qorunması, Tədqiqatı və Monitorinqi Mərkəzi" 2008-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 100 manatdır.
