    "Mədəni İrsin Qorunması, Tədqiqatı və Monitorinqi Mərkəzi"nin rəhbərliyi dəyişib

    Mədəniyyət siyasəti
    27 dekabr, 2025
    14:27
    Mədəni İrsin Qorunması, Tədqiqatı və Monitorinqi Mərkəzinin rəhbərliyi dəyişib

    Mədəniyyət Nazirliyinin tabeliyində təsərrüfathesablı "Mədəni İrsin Qorunması, Tədqiqatı və Monitorinqi Mərkəzi" MMC-nin qanuni təmsilçisi dəyişib.

    "Report" xəbər verir ki, şirkətə rəhbərlik edən Rəşad Hacıyevi Vaqif Əliyev əvəz edib.

    "Mədəni İrsin Qorunması, Tədqiqatı və Monitorinqi Mərkəzi" 2008-ci ildə yaradılıb. Onun nizamnamə kapitalı 100 manatdır.

    Mədəniyyət Nazirliyi Mədəni İrsin Qorunması, Tədqiqatı və Monitorinqi Mərkəzi

