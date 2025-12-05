SOCAR Dəməşq Hava Limanını yanacaqla təchiz edəcək
Energetika
- 05 dekabr, 2025
- 13:21
Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və "UCC Holding" arasında Dəməşq Hava Limanına yanacaq təchizatı üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb.
"Report" bu barədə SOCAR-a istinadən xəbər verir.
Məlumata görə, şirkətlər aeroportu yanacaqla təchiz edəcək və zəruri infrastrukturu təmin edəcək birgə müəssisənin yaratmağı nəzərdə tutur. Birgə müəssisədə SOCAR-ın rolu yanacaq təchizatı əməliyyatlarına texniki dəstək göstərmək və aviasiya yanacağının təchizatını təmin etmək olacaq.
Bu il sentyabrın 6-da SOCAR və "UCC Holding" Suriyada və beynəlxalq enerji bazarlarında uzunmüddətli əməkdaşlığı nəzərdə tutan anlaşma memorandumları imzalayıb.
Son xəbərlər
13:55
ETX: Bu gün Cloudflare"xidmətindən istifadə edən bir çox veb resurslarında müvəqqəti dayanma baş veribİKT
13:53
Azərbaycan və Tatarıstan əməkdaşlığın inkişafını müzakirə edibBiznes
13:53
Rusiya və Hindistan ikitərəfli əməkdaşlıq üzrə birgə bəyanat qəbul edibDigər ölkələr
13:53
Lebron Ceymsin 18 illik seriyası qırılıbKomanda
13:50
Ümumdünya Şəhərsalma Forumunun 13-cü sessiyasına könüllülərin qeydiyyatı başlayıbDaxili siyasət
13:46
Foto
Bakıda Azərbaycan-Gürcüstan Media Forumu keçirilib - YENİLƏNİBMedia
13:43
Vüqar Kərimov: Azad edilmiş ərazilərdə 132 hektar yeni yaşıllıq sahəsi salınıbEkologiya
13:41
Arif Əsədov: "Azərbaycan Kubokunun 1/4 finalına gözlənilən komandalar yüksəldi"Futbol
13:39