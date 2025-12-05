İlham Əliyev WUF13 Büdcə zərfi Könüllülük həftəsi
    SOCAR Dəməşq Hava Limanını yanacaqla təchiz edəcək

    Energetika
    • 05 dekabr, 2025
    • 13:21
    SOCAR Dəməşq Hava Limanını yanacaqla təchiz edəcək

    Azərbaycan Dövlət Neft Şirkəti (SOCAR) və "UCC Holding" arasında Dəməşq Hava Limanına yanacaq təchizatı üzrə Anlaşma Memorandumu imzalanıb.

    "Report" bu barədə SOCAR-a istinadən xəbər verir.

    Məlumata görə, şirkətlər aeroportu yanacaqla təchiz edəcək və zəruri infrastrukturu təmin edəcək birgə müəssisənin yaratmağı nəzərdə tutur. Birgə müəssisədə SOCAR-ın rolu yanacaq təchizatı əməliyyatlarına texniki dəstək göstərmək və aviasiya yanacağının təchizatını təmin etmək olacaq.

    Bu il sentyabrın 6-da SOCAR və "UCC Holding" Suriyada və beynəlxalq enerji bazarlarında uzunmüddətli əməkdaşlığı nəzərdə tutan anlaşma memorandumları imzalayıb.

    SOCAR UCC Holding Dəməşq Hava Limanı
    SOCAR и UCC Holding" создадут СП для снабжения топливом аэропорта Дамаска
    SOCAR to supply fuel to Damascus Airport

