В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

    Экология
    • 27 декабря, 2025
    • 15:38
    В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер.

    Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.

    Сообщается, что ветреные погодные условия, ожидаемые 28-29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах, соответствуют желтому уровню погодной опасности.

    Отмечено, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Дашкесане, Гяндже, Горанбое, Товузе, Шамкире, Нафталане, Мингячевире, Тертере, Барде, Евлахе, Зардабе, Нефтчале, Гобустане будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек.

    Növbəti iki gündə güclü külək əsəcək - XƏBƏRDARLIQ

