В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер - ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Экология
- 27 декабря, 2025
- 15:38
В Азербайджане в ближайшие два дня ожидается сильный ветер.
Об этом сообщили Report в Национальной службе гидрометеорологии.
Сообщается, что ветреные погодные условия, ожидаемые 28-29 декабря в Баку и на Абшеронском полуострове, а также в некоторых районах, соответствуют желтому уровню погодной опасности.
Отмечено, что в Баку и на Абшеронском полуострове, в Нахчыванской АР, Хызы, Хачмазе, Гусаре, Шабране, Сиязане, Дашкесане, Гяндже, Горанбое, Товузе, Шамкире, Нафталане, Мингячевире, Тертере, Барде, Евлахе, Зардабе, Нефтчале, Гобустане будет преобладать западный ветер, скорость которого составит 13.9-20.7 м/сек.
