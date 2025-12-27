В село Вянгли Агдеринского района отправились еще 10 семей

В село Вянгли Агдеринского района отправилась очередная группа переселенцев.

Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село возвращаются 10 семей в составе 44 человек.

Таким образом, общее число семей, вернувшихся в село Вянгли, составит 137 (532 человека).

Отметим, что это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.