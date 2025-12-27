В село Вянгли Агдеринского района отправились еще 10 семей
Внутренняя политика
- 27 декабря, 2025
- 12:59
В село Вянгли Агдеринского района отправилась очередная группа переселенцев.
Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе в село возвращаются 10 семей в составе 44 человек.
Таким образом, общее число семей, вернувшихся в село Вянгли, составит 137 (532 человека).
Отметим, что это семьи бывших вынужденных переселенцев, которые ранее временно были размещены в различных районах республики, в основном в общежитиях, санаториях и административных зданиях.
Последние новости
13:52
Фото
В Азербайджане прошло мероприятие по случаю Дня адвоката - ОБНОВЛЕНОВнутренняя политика
13:44
Новое административное здание Коллегии адвокатов введут в эксплуатацию в 2026 годуВнутренняя политика
13:33
Фото
По инициативе Лейлы Алиевой в Мингячевире прошло новогоднее празднество для детейСоциальная защита
13:31
Семья из Испании пропала без вести в Индонезии в результате непогодыДругие страны
13:24
Генпрокурор: В Азербайджане наблюдается значительный прогресс в развитии адвокатурыДругие
13:19
Завтра в Азербайджане ожидаются дожди, мокрый снег и сильный ветерЭкология
13:10
Зеленский: За последние сутки Россия запустила 500 дронов и 40 ракет по КиевуДругие страны
13:07
В Азербайджане за сутки задержано 20 человек за продажу пиротехнических средствПроисшествия
13:05