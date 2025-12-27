Ağdərənin Vəngli kəndinə daha 10 ailə yola salınıb
Daxili siyasət
- 27 dekabr, 2025
- 12:04
Ağdərə rayonunun Vəngli kəndinə 44 nəfərdən ibarət daha 10 ailə yola salınıb.
"Report"un Qarabağ bürosu xəbər verir ki, Vəngli kəndinə köç edənlər ölkənin müxtəlif yerlərində, əsasən yataqxanalarda, sanatoriya və inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış ailələrdir.
Bununla Vəngli kəndinə qayıdan ailələrin ümumi sayı 137-yə (532 nəfər) çatacaq.
