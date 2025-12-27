Грузия в ноябре увеличила импорт нефти из Азербайджана в 84 раза

Грузия в январе-ноябре текущего года импортировала из Азербайджана 143 тыс. тонн нефти и нефтяных масел, что на 49% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

Как сообщает Report со ссылкой на данные Национального статистического управления Грузии, общая стоимость импорта данной продукции оценивается в $99 млн (+30%).

В ноябре Грузия закупила у Азербайджана 18 тыс. тонн нефти и нефтяных масел (+84 раза) на сумму $13 млн (+44 раза).

В целом, Грузия за 11 месяцев текущего года импортировала 1,653 млн тонн данной продукции (+14%) на общую сумму $1,229 млрд (+3,6%).