Власти Италии арестовали девять человек по подозрению в финансировании ХАМАС

Девять человек арестованы в Италии по подозрению в финансировании палестинского радикального движения ХАМАС.

Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA.

Операцию осуществило спецподразделение полиции при участии Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) Италии.

Среди арестованных президент ассоциации палестинцев в Италии Мохаммад Ханнун. Его считают членом ячейки ХАМАС за рубежом, одним из руководителей итальянского "представительства".

Подозреваемым вменяется в вину финансирование террористической деятельности. По данным агентства, задержанные передали ХАМАС 7 млн евро посредством трех благотворительных ассоциаций.