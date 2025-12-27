Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией

    Власти Италии арестовали девять человек по подозрению в финансировании ХАМАС

    Другие страны
    • 27 декабря, 2025
    • 14:23
    Власти Италии арестовали девять человек по подозрению в финансировании ХАМАС

    Девять человек арестованы в Италии по подозрению в финансировании палестинского радикального движения ХАМАС.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA.

    Операцию осуществило спецподразделение полиции при участии Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) Италии.

    Среди арестованных президент ассоциации палестинцев в Италии Мохаммад Ханнун. Его считают членом ячейки ХАМАС за рубежом, одним из руководителей итальянского "представительства".

    Подозреваемым вменяется в вину финансирование террористической деятельности. По данным агентства, задержанные передали ХАМАС 7 млн евро посредством трех благотворительных ассоциаций.

    Италия ХАМАС аресты финансирование радикализм
    İtaliyada HƏMAS-ın maliyyələşdirilməsində şübhəli bilinən 9 nəfər həbs edilib

    Последние новости

    15:35

    Зеленский перед переговорами с Трампом проведет встречу с премьером Канады

    Другие страны
    15:24

    Литва вышла из Оттавской конвенции о запрете противопехотных мин

    Другие страны
    15:13

    Сменилось руководство Центра охраны памятников культурного наследия

    Kультурная политика
    15:09

    Грузия в ноябре увеличила импорт нефти из Азербайджана в 84 раза

    Энергетика
    15:00
    Фото

    В Ташкенте отметили День солидарности азербайджанцев мира

    Внешняя политика
    14:44
    Фото

    Переселившимся в село Вянгли 10 семьям вручены ключи от квартир - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:32

    Номинальный и реальный эффективный курс азербайджанского маната в ноябре повысился

    Финансы
    14:23

    Власти Италии арестовали девять человек по подозрению в финансировании ХАМАС

    Другие страны
    14:17
    Фото

    Прошло заседание Совместной комиссии по распределению водных ресурсов реки Самур

    Инфраструктура
    Лента новостей