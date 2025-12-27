Власти Италии арестовали девять человек по подозрению в финансировании ХАМАС
Другие страны
27 декабря, 2025
14:23
Девять человек арестованы в Италии по подозрению в финансировании палестинского радикального движения ХАМАС.
Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA.
Операцию осуществило спецподразделение полиции при участии Финансовой гвардии (силового подразделения Минфина) Италии.
Среди арестованных президент ассоциации палестинцев в Италии Мохаммад Ханнун. Его считают членом ячейки ХАМАС за рубежом, одним из руководителей итальянского "представительства".
Подозреваемым вменяется в вину финансирование террористической деятельности. По данным агентства, задержанные передали ХАМАС 7 млн евро посредством трех благотворительных ассоциаций.
