    Azərbaycan və Belarus hərbi mütəxəssisləri insansız hava sistemləri sahəsində fikir mübadiləsi aparıblar

    Hərbi
    • 05 dekabr, 2025
    • 12:56
    Azərbaycan və Belarus hərbi mütəxəssisləri insansız hava sistemləri sahəsində fikir mübadiləsi aparıblar

    Azərbaycan və Belarus Müdafiə nazirlikləri arasında 2025-ci il üçün ikitərəfli hərbi əməkdaşlıq planına əsasən, Belarus nümayəndə heyəti ilə "Pilotsuz aviakomplekslərin tətbiqi və pilotsuz uçuş aparatları operatorlarının hazırlanması sahəsində əməkdaşlığa dair işçi görüş" keçirilib.

    Bu barədə "Report"a Müdafiə Nazirliyindən bildirilib.

    Görüş zamanı insansız hava sistemləri sahəsində ətraflı fikir mübadiləsi aparılıb. Tərəflər bu istiqamətdə əməkdaşlığın genişləndirilməsi imkanlarını dəyərləndirərək maraq doğuran bir sıra məsələləri müzakirə ediblər.

    Sonda qarşılıqlı hədiyyələr təqdim olunub və xatirə şəkli çəkdirilib.

    Müdafiə Nazirliyi pilotsuz uçuş aparatları Belarus Azərbaycan
