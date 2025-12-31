İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Ronaldu 2009-cu ildən bəri ilk dəfə bir təqvim ilində het-trik etməyib

    Futbol
    • 31 dekabr, 2025
    • 02:22
    Ronaldu 2009-cu ildən bəri ilk dəfə bir təqvim ilində het-trik etməyib

    Səudiyyə Ərəbistanının "Əl-Nəsr" klubunun portuqaliyalı hücumçusu Kriştianu Ronaldu 2025-ci ili rəsmi oyunlarda het-trik etmədən başa vurub.

    "Report"un xəbərinə görə, bu barədə "Spor" portalı məlumat yayıb.

    Bu, Ronaldunun 2009-cu ildə "Real Madrid"də oynadığı vaxtdan bəri ilk belə haldır. Portuqaliyalı 2025-ci ildə 41 qol vurub. Onlardan sonuncusu çərşənbə axşamı Səudiyyə Ərəbistanı Premyer Liqasında səfərdə "Əl-İttifaq"a (2-2) qarşı oyunda olub.

    40 yaşlı Ronaldu Çempionlar Liqasının beşqat qalibi, Avropa çempionu, Millətlər Liqasının ikiqat qalibi və milli komandalar, Avropa çempionatları, Çempionlar Liqası və Klublararası Dünya Kuboku tarixində ən çox qol vuran oyunçudur.

    Futbolçu 2022-ci ilin dekabrında "Əl-Nəsr"ə keçib. Futbolçu karyerası ərzində Portuqaliyanın "Sportinq", İngiltərənin "Mançester Yunayted", İtaliyanın "Yuventus" və "Real Madrid" klublarında da oynayıb və bu klubların ən çox qol vuran oyunçusudur.

    Kriştianu Ronaldu het-trik hücumçu
    Роналду впервые с 2009 года не сделал ни одного хет-трика за календарный год

    Son xəbərlər

    02:48

    Alimlər Yerdə həyatın yerüstü mənşəyi ilə bağlı yeni nəzəriyyə irəli sürüblər

    Elm və təhsil
    02:22

    Ronaldu 2009-cu ildən bəri ilk dəfə bir təqvim ilində het-trik etməyib

    Futbol
    01:51

    ABŞ DÇ-2026-da dronlara qarşı mübarizə üçün 250 milyon dollar ayırıb

    Digər ölkələr
    01:16

    Britaniya xəstəxanasında 20 yaşlı oğlan lomla beş nəfəri yaralayıb

    Digər ölkələr
    00:48

    ABŞ Putinin iqamətgahına hücumla bağlı kəşfiyyat məlumatlarını araşdıracaq

    Digər ölkələr
    00:21

    Aİ liderləri Zelenskinin ABŞ səfərinin müzakirəsi ilə bağlı videokonfrans keçiriblər

    Digər ölkələr
    00:00

    Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günüdür

    Daxili siyasət
    23:47

    Rubio və Fərhan əl Səud Yəməndə vəziyyətin kəskinləşməsini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:23

    KİV: Netanyahu və Tramp HƏMAS-ın tərksilahı üçün iki aylıq müddət müəyyən ediblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti