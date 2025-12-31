Роналду впервые с 2009 года не сделал ни одного хет-трика за календарный год

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    • 31 декабря, 2025
    • 01:22
    Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за футбольный клуб "Аль-Наср" из Саудовской Аравии, завершил 2025 год без хет-триков в официальных матчах.

    Как передает Report, об этом сообщил портал Spor.

    Для Роналду это первый подобный случай с 2009 года, когда он выступал за испанский "Реал". Всего в 2025 году на счету португальца 41 гол. Последний из них он забил во вторник в гостевом матче чемпионата Саудовской Аравии против "Аль-Иттифака" (2:2).

    Роналду 40 лет, он является пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы, двукратным победителем Лиги наций, лучшим бомбардиром в истории национальных сборных, чемпионатов Европы, Лиги чемпионов, клубных чемпионатов мира.

    В декабре 2022 года футболист перешел в "Аль-Наср", по ходу карьеры игрок также выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", итальянский "Ювентус" и "Реал", лучшим бомбардиром которого является.

