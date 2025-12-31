İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Cənubi Kaliforniya dağlarında üç turist ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    • 31 dekabr, 2025
    • 04:16
    Cənubi Kaliforniya dağlarında üç turist ölü tapılıb

    Cənubi Kaliforniyanın Baldi dağlarının ən yüksək zirvələrində üç turist ölü tapılıb.

    "Report" yerli mətbuata istinadən xəbər verir ki, bu barədə San-Bernardino dairəsi şerifinin departamenti bildirib.

    Məlumata görə, səlahiyyətlilər bazar ertəsindən etibarən San-Bernardino və Los-Anceles dairələrinin sərhədindəki dağlıq ərazidə turisləri qurudan və havadan axtarıblar. Turistlərdən biri 150 metrdən yüksək hündürlükdən düşüb.

    Sonra onun iki yol yoldaşı mobil rabitənin olduğu yerə, xilasedicilərə kömək üçün GPS koordinatların təqdim edildiyi yerə çata bilib. Əvvəlcə xilasedicilər helikopterdən turistləri aşkar ediblər, lakin güclü külək fonunda onları təxliyə edə bilməyiblər. Daha sonra təcili yardım helikopteri göstərilən yerə enməyə müvəffəq olub, lakin həkimlər hər üç nəfərin öldüyünü bildirib.

    Hazırda onların meyitlərinin təxliyəsi əməliyyatı aparılır.

    Cənubi Kaliforniya Turist Ölüm
    Трое туристов найдены мертвыми в горах Южной Калифорнии

    Son xəbərlər

    04:16

    Cənubi Kaliforniya dağlarında üç turist ölü tapılıb

    Digər ölkələr
    03:38

    Rumıniya Ukrayna üçün silah alışı proqramına qoşulub

    Digər ölkələr
    03:09

    Netanyahu: İsrail və ABŞ "İbrahim sazişləri"ni genişləndirməyi nəzərdə tuturlar

    Digər ölkələr
    02:48

    Alimlər Yerdə həyatın yerüstü mənşəyi ilə bağlı yeni nəzəriyyə irəli sürüblər

    Elm və təhsil
    02:22

    Ronaldu 2009-cu ildən bəri ilk dəfə bir təqvim ilində het-trik etməyib

    Futbol
    01:51

    ABŞ DÇ-2026-da dronlara qarşı mübarizə üçün 250 milyon dollar ayırıb

    Digər ölkələr
    01:16

    Britaniya xəstəxanasında 20 yaşlı oğlan lomla beş nəfəri yaralayıb

    Digər ölkələr
    00:48

    ABŞ Putinin iqamətgahına hücumla bağlı kəşfiyyat məlumatlarını araşdıracaq

    Digər ölkələr
    00:21

    Aİ liderləri Zelenskinin ABŞ səfərinin müzakirəsi ilə bağlı videokonfrans keçiriblər

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti