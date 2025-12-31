Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Трое туристов найдены мертвыми в горах Южной Калифорнии

    Другие страны
    • 31 декабря, 2025
    • 03:16
    Три туриста были найдены мертвыми на одной из самых высоких вершин Южной Калифорнии горе Балди.

    Как передает Report со ссылкой на местные СМИ, об этом сообщили в департаменте шерифа округа Сан-Бернардино.

    Согласно информации, власти искали туристов с суши и воздуха в горной местности на границе округов Сан-Бернардино и Лос-Анджелес с понедельника. Один из туристов, по предварительным данным, упал с высоты более 150 метров. Позднее двум его спутникам удалось добраться до места, где была сотовая связь, они предоставили GPS-координаты для помощи спасателям.

    Изначально спасатели обнаружили туристов с вертолета, однако не смогли эвакуировать их на фоне сильного ветра. Позднее вертолету скорой помощи удалось приземлиться в указанном месте, однако медики констатировали смерть всех трех человек.

    В настоящее время проводится операция по эвакуации тел погибших.

