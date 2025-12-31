İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    ABŞ DÇ-2026-da dronlara qarşı mübarizə üçün 250 milyon dollar ayırıb

    Digər ölkələr
    • 31 dekabr, 2025
    • 01:51
    ABŞ DÇ-2026-da dronlara qarşı mübarizə üçün 250 milyon dollar ayırıb

    Vaşinqton administrasiyası DÇ-2026 zamanı dronlara qarşı mübarizə tədbirləri üçün 11 ştata və paytaxt regionuna 250 milyon dollar ayırıb.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə ABŞ-nin Fövqəladə Hallar üzrə Federal Agentliyinin açıqlamasında bildirilib.

    Sənəddə qeyd olunur ki, alıcılar bu vəsaitlərdən dronları aşkarlamaq, müəyyən etmək, izləmək və onlara qarşı mübarizə aparmaq imkanlarını inkişaf etdirmək üçün istifadə edə bilərlər.

    Agentlik nümayəndələri hesab edirlər ki, son illər cinayətkarlar, terrorçular və düşmən əhval-ruhiyyəli aktorlar dronlardan istifadəni artırıblar.

    "Artan PUA təhlükəsi səbəbindən Dünya Kubokunda təhlükəsizliyi təmin etmək üçün tez bir zamanda hərəkət etməli olduğumuzu bilirdik və məhz bunu etdik", - agentliyin nümayəndəsi bu vəsaitlərin ayrılmasına toxunaraq qeyd edib. Vaşinqton administrasiyası 2026-cı ildə dron hücumlarına qarşı mübarizə aparmaq üçün ştat hökumətlərinə əlavə 250 milyon dollar ayırmağı planlaşdırır.

    2026-cı ilin dünya çempionatı 11 iyun - 19 iyulda Kanada, Meksika və ABŞ-də keçiriləcək. Çempionatda ilk dəfə olaraq 48 komanda iştirak edəcək.

    ABŞ DÇ-2026 Dron
    США выделили $250 млн на противодействие дронам во время ЧМ по футболу

    Son xəbərlər

    01:51

    ABŞ DÇ-2026-da dronlara qarşı mübarizə üçün 250 milyon dollar ayırıb

    Digər ölkələr
    01:16

    Britaniya xəstəxanasında 20 yaşlı oğlan lomla beş nəfəri yaralayıb

    Digər ölkələr
    00:48

    ABŞ Putinin iqamətgahına hücumla bağlı kəşfiyyat məlumatlarını araşdıracaq

    Digər ölkələr
    00:21

    Aİ liderləri Zelenskinin ABŞ səfərinin müzakirəsi ilə bağlı videokonfrans keçiriblər

    Digər ölkələr
    00:00

    Bu gün Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəyliyi Günüdür

    Daxili siyasət
    23:47

    Rubio və Fərhan əl Səud Yəməndə vəziyyətin kəskinləşməsini müzakirə ediblər

    Digər ölkələr
    23:23

    KİV: Netanyahu və Tramp HƏMAS-ın tərksilahı üçün iki aylıq müddət müəyyən ediblər

    Digər ölkələr
    23:06

    KİV: BƏƏ - Səudiyyə Ərəbistanı gərginliyi ABŞ üçün diplomatik çağırış olub

    Digər ölkələr
    22:48

    Premyer Liqanın 2025/2026 mövsümü 101 futbolçunun debütü ilə əlamətdar olub

    Futbol
    Bütün Xəbər Lenti