Azərbaycan və İndoneziya əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib
Xarici siyasət
- 26 fevral, 2026
- 19:55
Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və İndoneziyanın səfiri Berlian Helmi görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi strategiyasını müzakirə ediblər.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə İndoneziyanın Azərbaycandakı səfirliyi "Instagram" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.
"Görüşdə İndoneziya və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi strategiyası, əməkdaşlıq mexanizmləri, eləcə də perspektivli birgə layihələr sahəsində təkliflər müzakirə olunub", - məlumatda bildirilib.
Son xəbərlər
21:12
İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirakı ilə bağlı video paylaşılıbDaxili siyasət
21:08
Migel Dias-Kanel: Kuba istənilən təcavüzdən qətiyyətlə müdafiə olunacaqDigər ölkələr
20:48
Foto
Xocalıda soyqırım qurbanlarının xatirəsinə flaşmob keçirilibDaxili siyasət
20:45
"Barselona"nın futbolçusu Frenki de Yonq zədə səbəbindən 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qalacaqFutbol
20:37
ABŞ və İran Cenevrədə danışıqları davam etdiriblər - YENİLƏNİB-2Region
20:35
Bəqai: İran ilə ABŞ nüvə proqramı və sanksiyaların ləğvini müzakirə edirDigər ölkələr
20:25
Bakıda marketlərə müştəri kimi daxil olub oğurluq edən şəxslər saxlanılıbHadisə
20:22
Foto
Ankarada Xocalı Abidəsinin önündə anım mərasimi keçirilibXarici siyasət
20:14