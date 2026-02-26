İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı
    İlham Əliyev WUF13 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi Xocalı soyqırımı

    Azərbaycan və İndoneziya əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

    Xarici siyasət
    • 26 fevral, 2026
    • 19:55
    Azərbaycan və İndoneziya əməkdaşlığın gücləndirilməsini müzakirə edib

    Azərbaycan Prezidentinin köməkçisi - Prezident Administrasiyasının xarici siyasət məsələləri şöbəsinin müdiri Hikmət Hacıyev və İndoneziyanın səfiri Berlian Helmi görüşdə ikitərəfli əməkdaşlığın gücləndirilməsi strategiyasını müzakirə ediblər.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə İndoneziyanın Azərbaycandakı səfirliyi "Instagram" sosial şəbəkəsində məlumat yayıb.

    "Görüşdə İndoneziya və Azərbaycan arasında əməkdaşlığın gücləndirilməsi strategiyası, əməkdaşlıq mexanizmləri, eləcə də perspektivli birgə layihələr sahəsində təkliflər müzakirə olunub", - məlumatda bildirilib.

    Hikmət Hacıyev Berlian Helmi Azərbaycan İndoneziya
    Азербайджан и Индонезия обсудили укрепление сотрудничества
    Azerbaijan, Indonesia discuss strengthening bilateral cooperation

    Son xəbərlər

    21:12

    İlham Əliyevin sosial şəbəkə hesablarında dövlət başçısının Xocalı Soyqırımı Memorialının açılışında iştirakı ilə bağlı video paylaşılıb

    Daxili siyasət
    21:08

    Migel Dias-Kanel: Kuba istənilən təcavüzdən qətiyyətlə müdafiə olunacaq

    Digər ölkələr
    20:48
    Foto

    Xocalıda soyqırım qurbanlarının xatirəsinə flaşmob keçirilib

    Daxili siyasət
    20:45

    "Barselona"nın futbolçusu Frenki de Yonq zədə səbəbindən 1 ay yaşıl meydanlardan kənar qalacaq

    Futbol
    20:37

    ABŞ və İran Cenevrədə danışıqları davam etdiriblər - YENİLƏNİB-2

    Region
    20:35

    Bəqai: İran ilə ABŞ nüvə proqramı və sanksiyaların ləğvini müzakirə edir

    Digər ölkələr
    20:25

    Bakıda marketlərə müştəri kimi daxil olub oğurluq edən şəxslər saxlanılıb

    Hadisə
    20:22
    Foto

    Ankarada Xocalı Abidəsinin önündə anım mərasimi keçirilib

    Xarici siyasət
    20:14

    Azərbaycan Yüksək Liqası: "Abşeron" və "DH Volley" kollektivləri qələbə qazanıb

    Komanda
    Bütün Xəbər Lenti