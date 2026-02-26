Азербайджан и Индонезия обсудили укрепление сотрудничества

Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Ходжалинский геноцид
    Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и посол Индонезии Берлиан Хелми в ходе встречи обсудили стратегию укрепления двустороннего сотрудничества.

    Как передает Report, об этом сообщает посольство Индонезии в Азербайджане в соцсети Instagram.

    "На встрече обсуждались стратегия укрепления сотрудничества между Индонезией и Азербайджаном, механизмы сотрудничества, а также предложения в сфере перспективных совместных проектов", - говорится в сообщении.

