Азербайджан и Индонезия обсудили укрепление сотрудничества
Внешняя политика
- 26 февраля, 2026
- 19:15
Помощник президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев и посол Индонезии Берлиан Хелми в ходе встречи обсудили стратегию укрепления двустороннего сотрудничества.
Как передает Report, об этом сообщает посольство Индонезии в Азербайджане в соцсети Instagram.
"На встрече обсуждались стратегия укрепления сотрудничества между Индонезией и Азербайджаном, механизмы сотрудничества, а также предложения в сфере перспективных совместных проектов", - говорится в сообщении.
Последние новости
19:51
Суд в Армении продлил домашний арест Артура Саркисяна на 3 месяцаВ регионе
19:43
Ильхам Алиев: Антитеррористическая операция обеспечила справедливость для ХоджалыВнутренняя политика
19:33
Багаи: Иран и США обсуждают практические шаги по ядерной программе и снятию санкцийДругие страны
19:29
Фото
В Тбилиси прошли выставка и кинопоказ в честь памяти жертв Ходжалинского геноцидаВнешняя политика
19:25
Ильхам Алиев: Мы всегда должны быть сильными, чтобы подобные трагедии больше никогда не повторилисьВнутренняя политика
19:15
Азербайджан и Индонезия обсудили укрепление сотрудничестваВнешняя политика
19:13
Эквадор повысит пошлины на импорт из Колумбии до 50%Другие страны
19:08
Ильхам Алиев: Любой, кто будет противиться нашей воле, будет раздавленВнутренняя политика
18:54