США выделили $250 млн на противодействие дронам во время ЧМ по футболу

    Вашингтонская администрация предоставила $250 млн властям 11 штатов и столичному региону на меры по противодействию беспилотным летательным аппаратам (БПЛА) во время чемпионата мира по футболу 2026 года.

    Как передает Report, об этом говорится в заявлении Федерального агентства США по чрезвычайным ситуациям.

    В документе уточняется, что "получатели могут использовать эти средства для развития возможностей по выявлению, идентификации, отслеживанию беспилотников, а также по противодействию им".

    Представители агентства считают, что "в последние годы преступники, террористы и враждебно настроенные иностранные субъекты стали активнее применять" беспилотники.

    "Мы знали, что нужно действовать быстро, чтобы обеспечить безопасность на чемпионате мира в связи с растущей угрозой, связанной с БПЛА, и мы сделали именно это", - отметил представитель ведомства, имея в виду выделение упомянутых средств. Планируется, что вашингтонская администрация в 2026 году предоставит еще $250 млн властям штатов на противодействие беспилотникам.

    Чемпионат мира 2026 года пройдет в Канаде, Мексике и США с 11 июня по 19 июля. В нем впервые примут участие 48 команд.

