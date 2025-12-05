Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    Коакер и Папикян обсудили сотрудничество Британии и Армении в военной сфере

    В регионе
    • 05 декабря, 2025
    • 13:43
    Коакер и Папикян обсудили сотрудничество Британии и Армении в военной сфере

    Госминистр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер и глава Минобороны Армении Сурен Папикян в Ереване обсудили сотрудничество в военной сфере, а также вопросы международной и региональной безопасности.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

    "5 декабря министр обороны Армении Сурен Папикян в административном комплексе Минобороны принял госминистра Соединенного Королевства по обороне, лорда Вернона Родни Коакера, а также первого резидента-атташе Великобритании в Армении, майора Томаса Шорланда Болла. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и Соединенным Королевством в сфере обороны", - сказано в сообщении.

    Стороны положительно оценили текущее состояние сотрудничеств, выразив готовность развивать его.

    Вернон Коакер Великобритания Армения Сурен Папикян
    Britaniya və Ermənistan hərbi sahədə əməkdaşlığı müzakirə edib
    Elvis

    Последние новости

    14:37

    Азербайджан и КНР обсудили управление человеческими ресурсами в банковском секторе

    Финансы
    14:34

    РФ и Индия хотят углубить сотрудничество в области критически важных минералов

    Другие страны
    14:32
    Фото

    В Баку прошел Азербайджано-грузинский медиафорум - ОБНОВЛЕНО

    Медиа
    14:31

    Макрон: Единство Европы и США имеет ключевое значение в украинском вопросе

    Другие страны
    14:26

    СМИ: ХАМАС согласен отказаться от управления сектором Газа

    Другие страны
    14:22

    Стартовала регистрация волонтеров для участия в WUF13 в Азербайджане

    Внутренняя политика
    14:12
    Фото

    Микаил Джаббаров обсудил с вице-премьером Татарстана экономическое сотрудничество

    Бизнес
    14:11
    Фото

    В Шуше прошло заседание Рабочей группы по экологическим вопросам - ОБНОВЛЕНО

    Внутренняя политика
    14:08

    Азербайджан расширяет лесной фонд на освобожденных территориях

    Экология
    Лента новостей