Коакер и Папикян обсудили сотрудничество Британии и Армении в военной сфере

Госминистр по вопросам обороны Великобритании Вернон Коакер и глава Минобороны Армении Сурен Папикян в Ереване обсудили сотрудничество в военной сфере, а также вопросы международной и региональной безопасности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Минобороны Армении.

"5 декабря министр обороны Армении Сурен Папикян в административном комплексе Минобороны принял госминистра Соединенного Королевства по обороне, лорда Вернона Родни Коакера, а также первого резидента-атташе Великобритании в Армении, майора Томаса Шорланда Болла. В ходе встречи были обсуждены вопросы сотрудничества между Арменией и Соединенным Королевством в сфере обороны", - сказано в сообщении.

Стороны положительно оценили текущее состояние сотрудничеств, выразив готовность развивать его.